Aral Moreira recebe investimento de R$ 6,7 milhões em saneamento

A partir de agora, os efluentes de esgoto doméstico da cidade de Aral Moreira têm um local adequado para ser tratado. O Governo do Estado e a Sanesul entregaram a Estação de Tratamento de Esgoto - ETE ao município.

O investimento total foi de R$ 3.198.996,03, recurso do PAC2 2010 convênio com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e com contrapartida da Sanesul.

“A população, até este momento, contava apenas com a fossa séptica para descarte. Agora que iniciamos a implantação do sistema de esgotamento sanitário no município com a estação de tratamento, vamos avançar com as redes de coleta e ligações das residências”, comentou o Diretor Presidente da Sanesul Walter Carneiro Jr.

Deixar de jogar o esgoto doméstico nas fossas era um dos principais compromissos assumidos pela atual gestão municipal e estadual, e foi concretizado esta semana com o novo sistema em operação.

cFoi assinada a Ordem de Serviço para mais 27km de rede coletora de esgoto, 1.239 novas ligações domiciliares e a construção de uma elevatória de esgoto. Essas obras novas fazem parte da segunda Etapa do Programa Avançar Cidades, contrato com a CAIXA, no valor de R$ 3.599.599,99.

“R$ 6,7 milhões é o total de investimentos que estamos concretizando hoje, aqui em Aral Moreira, entre a conclusão da ETE e a nova ordem de serviço. O objetivo é deixar a cidade bem perto da meta ideal que é a universalização de todo o sistema de esgotamento sanitário. Ganha Aral Moreira, ganha Mato Grosso do Sul e a população dessa cidade tão importante para o nosso Estado”, disse o Diretor Presidente da Sanesul.

O secretário de Governo e Gestão Estratégica Eduardo Riedel, o prefeito da cidade Alexandrino Garcia e demais autoridades prestigiaram a entrega que marca a história do avanço do saneamento em todo Estado.

A Sanesul vem trabalhando para que Aral Moreira atinja a cobertura ideal de esgotamento em 2022, e prevê que após a conclusão de toda ampliação ela ultrapasse os 70%.