Ar seco e quente permanece nesta segunda; clima muda ao longo da semana 

Mais uma semana de ar quente e seco se inicia nesta segunda-feira (10) em Mato Grosso do Sul. Os próximos dias serão de grande amplitude térmica, porém o clima começa a mudar a partir de sexta-feira (14). De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) haverá formação de instabilidades e consequentemente uma melhora nos índices de umidade relativa do ar.

“Haverá formação de áreas de instabilidades com potencial para chuva sobre as regiões pantaneira, sudoeste, sul e central. O acumulado de chuva esperado varia entre 2,5 a 25 milímetros, com a maior concentração localizado nos municípios da região sul do Estado”, aponta prognóstico que indica possibilidade de chuva entre os dias 15 a 22 de agosto no Estado.

Para esta segunda-feira (10) a previsão é de céu claro com poucas nuvens em todas as regiões. Os valores da umidade relativa do ar poderão variar entre 50% a 20%, considerado estado de alerta a saúde, pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Para aliviar o desconforto recomenda-se ingerir bastante líquido e usar umidificador de ambientes.

Vento fraco a moderado em todas as regiões do Estado. As temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 16°C a 37°C. Para a Capital a estimativa é de mínima de 18°C e máxima de 34°C.