Ar seco e quente ganha força e Mato Grosso do Sul volta a registrar calor de 40°C

O dia terá características de céu claro a parcialmente nublado e não há expectativa de chuva. - (Foto: Edemir Rodrigues )

Uma grande massa de ar seco volta a se espalhar sobre o Brasil nos próximos dias diminuindo a umidade no ar e as condições para chuva, e elevando as temperaturas em grande parte do país.

Mato Grosso do Sul voltou a sentir gradativamente esses efeitos logo após o início da primavera, e a previsão indica que essas condições devem ocorrer até 11 outubro, quando há possibilidade de pancadas de chuva para as regiões pantaneira e sudoeste conforme prognóstico do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec)

Neste sábado (26) as temperaturas na região leste do Estado devem atingir os 41°C. A mínima esperada é de 19°C para a região sudoeste.

O dia terá características de céu claro a parcialmente nublado e não há expectativa de chuva.

A umidade relativa do ar estará baixa em todas as regiões, podendo atingir estado de alerta a saúde com picos menores à tarde especialmente nas regiões noroeste, norte e bolsão. Os índices podem variar entre 75% a 15%.

Vento fraco a moderado em todas as regiões com rajadas no setor sudoeste do Estado.