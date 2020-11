Aquário do Pantanal deverá receber peixes em 2021

Em dois anos é a previsão de conclusão total da obra, segundo Agesul - (Foto: Edemir Rodrigues)

Os tanques do Aquário do Pantanal poderão começar a receber peixes a partir de março de 2021. É o que diz o cronograma de obras do prédio, que começou a ser construído em 2011.

Segundo publicação em rede social do vice-governador do Mato Grosso do Sul, Murilo Zauith, a inserção dos animais no aquário será efetivada após a impermeabilização dos tanques e serviço de cenografia. Ainda, o Sistema de Suporte à Vida deverá estar funcionando para que os peixes possam ser inseridos.

De acordo com Murilo, todas essas condições é o que garantirá a integridade e segurança dos animais.

No início de novembro, duas empresas ganharam a licitação para atuar no Aquário do Pantanal. Uma delas, a Clima Teck Climatização, concluirá o sistema de climatização que vai controlar a temperatura de todo o empreendimento. O valor fixado foi de R$ 1.724.402,13.

A outra vencedora, Montagna Estruturas Metalicas Eireli, fará revisão e finalização dos serviços de estrutura metálica das passarelas do trecho 8, além das passarelas de manutenção e escadas de acessos aos tanques dos peixes. O serviço custará R$ 3.373.798,73.

Segundo a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), a instalação do Sistema de Suporte à Vida está condicionada ao fechamento da licitação atual. Ainda conforme a agência, as obras do aquário devem ser totalmente concluídas no fim de 2021.