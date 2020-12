Apresentação de candidatos médicos plantonistas e fisioterapeutas foi antecipada

Os convocados deverão comparecer à Coordenadoria de Gestão do Trabalho, no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul - (Foto: Divulgação/Governo do Estado)

Em edição extra do Diário Oficial do Estado, o processo seletivo para contratação de médicos plantonistas e fisioterapeutas teve o cronograma de atividades alterado. O certame visa atender necessidade temporária de excepcional interesse público existente no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) em Campo Grande.

O período de realização da apresentação de documentos, comprovação de requisitos e contratação dos candidatos aprovados dentro do quantitativo de vagas oferecidas foi antecipado para os dias 11 e 12 de dezembro, das 07h30 às 16h.

Os convocados deverão comparecer à Coordenadoria de Gestão do Trabalho, no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, localizado na Av. Engenheiro Luthero Lopes, nº 36, Bairro Aero Rancho IV.

EDITAIS

Além disso, a edição também trouxe a alteração de pontuação obtida na prova escrita objetiva de candidato do processo seletivo interno para ingresso no curso de formação de sargentos do quadro QPPM da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e o resultado da prova prática do concurso público para ingresso no Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul.

