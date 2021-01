Aprenda como fazer uma panqueca doce deliciosa

Panqueca doce - (Foto: Reprodução/Tudo Gostoso)

Igredientes:

1 lata de leite condensado;

1 ovo;

2 xícara de chá farinha de trigo;

1 caixinha de creme de leite;

1 colher de sobremesa de fermento em pó;

Manteiga (para untar a frigideira).

Como fazer:

Bata todos os ingredientes no liquidificador até ficar uma massa homogênea;

Coloque manteiga numa frigideira até derreter;

Em seguida, despeje massa suficiente para cobrir todo o fundo da frigideira e frite dos dois lados;

Coloque a cobertura que desejar (cereja com leite condensado, brigadeiro, beijinho de coco, creme de leite com morango, doce de leite com amendoim) e sirva.