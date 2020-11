Após usar petrecho proibido, pescador foge nadando de abordagem policial

A canoa e a rede foram apreendidos - (Foto: Polícia Militar Ambiental)

A Polícia Militar Ambiental (PMA) junto com Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) surpreenderam na madrugada de hoje (01) um pescador que usava uma rede para pescar em uma cachoeira, conhecida como “Cachoeira do Quatro Pé” no rio Coxim, na cidade de mesmo nome, a 258 km de Campo Grande.

O uso de redes para a pesca é proibido.

Ao perceber a presença dos policiais o infrator pulou no rio e nadou ate a margem e fugiu pela mata. Ele deixou para trás a canoa em que estava e a rede. Os agentes procuraram, mas devido à escuridão e a mata ser muito fechada, o pescador não foi localizado.

A PMA tentará identificar o pescador pelas características da canoa. Se identificado, ele responderá por crime ambiental de pesca predatória. A pena para este crime é de um a três anos de prisão. Há também previsão de multa administrativa entre R$ 700,00 a R$ 100.000,00.