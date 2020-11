Após saque de carga, Funai diz que não concorda com condutas ilícitas

A Funai (Fundação Nacional do Índio) emitiu uma breve nota nesta quinta-feira sobre o ocorrido ontem na BR-277, na região de Nova Laranjeiras - (Foto: Divulgação)

A Funai (Fundação Nacional do Índio) emitiu uma breve nota nesta quinta-feira sobre o ocorrido ontem na BR-277, na região de Nova Laranjeiras. Índios da Aldeia Rio das Cobras saquearam a carga de um caminhão após um grave acidente, onde um dos motoristas morreu. O corpo chegou a ser pisoteado durante o crime.

“A Fundação Nacional do Índio (Funai) esclarece que não coaduna com qualquer conduta ilícita. A fundação acompanha o caso ocorrido no Paraná e está à disposição das autoridades policiais para colaborar com as investigações”, disse a Fundação

A carga era de pneus e peças para motos e outros veículos. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) deteve quatro indígenas após o saque. Um policial chegou a ser ferido com uma pedrada.