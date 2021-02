Após invasão, fiscalização destrói barracos e acaba com áreas demarcadas em Campo Grande

Conforme informações obtidas pela reportagem, o local estava sendo alvo de fiscalização da Guarda Metropolitana desde ontem (23) - (Foto: Reprodução)

Moradores de uma área invadida na região do bairro Los Angeles e Centro-Oeste foram afastados do local na manhã de hoje (24), após equipes da Guarda Civil Metropolitana e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur) derrubarem as áreas que já estavam sendo demarcadas pelas famílias.

Para derrubar algumas estruturas que já estavam montadas, profissionais usaram patrolas. Conforme informações obtidas pela reportagem, o local estava sendo alvo de fiscalização da Guarda Metropolitana desde ontem (23).

A assessoria da Semadur, reitera que a situação se trata de invasão em área pública, e que vai promover medidas administrativas e até judiciais para acabar com ocupação ilegal.

"Informamos que a área pública citada foi alvo de uma nova tentativa de invasão, iniciando um processo de demarcação sendo necessária a retirada desses materiais. Ressaltamos que invasão de área pública é crime conforme o Código de Polícia Administrativa – Lei n. 2909 – Artigo 5º, § 2º - Verificada a invasão de logradouro público, o Executivo Municipal promoverá as medidas administrativas e até Judiciais cabíveis para por fim a mesma", diz a nota da Semadur.