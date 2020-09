Após homologação de processos seletivos, oito profissionais da saúde são convocados

Acesse as páginas 51 a 55 da edição nº 10.280 do Diário Oficial do Estado e confira os editais na íntegra - (Foto: Divulgação/Governo do Estado)

Nesta quarta-feira (16.09), o Governo do Estado publicou quatro editais relacionados aos processos seletivos de vigilância em saúde de nível superior e nível técnico, sendo dois documentos de homologação e os outros dois de convocação de candidatos.

Os editais tornam públicas as homologações dos processos seletivos simplificados cujos resultados finais foram publicados em datas anteriores e destacam que o prazo de validade dos certames será de um ano, contado a partir da publicação de hoje.

Já os demais editais realizam a convocação de dois epidemiologistas, quatro técnicos de laboratório e dois técnicos de enfermagem para apresentação de documentos e comprovação de requisitos para a contratação.

Os candidatos deverão comparecer à Coordenadoria de Gestão de Pessoas, na Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul, localizada na Avenida do Poeta, s/n, bloco VII, Parque dos Poderes, exclusivamente no dia 17 de setembro de 2020, no período das 07h30 às 11h e das 13h30 às 17h (horário de Mato Grosso do Sul).

Acesse as páginas 51 a 55 da edição nº 10.280 do Diário Oficial do Estado e confira os editais na íntegra.

Ana Letícia Gaúna, SAD