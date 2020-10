Após atropelar capivara, carro capota e deixa dois mortos em Nova Andradina

Veículo ficou completamente destruído. - (Foto: Luis Gustavo/Jornal da Nova)

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida após o carro onde estava atropelar uma capivara, sair da pista e capotar varias vezes na madrugadqa desse domingo (18). O acidente aconteceu na BR-267 em Nova Andradina, a 297 km de Campo Grande. As informações são do Jornal da Nova.

O condutor do veiculo GM/Cruze, com placas de Araçatuba (SP) teria perdido o controle ao atropelar a capivara que cruzava a pista na altura do km 152.

O acidente matou um homem e uma mulher, que ficaram presos nas ferragens. Uma mulher, 22, que também estava no veiculo, ficou ferida.

Por conta da escuridão e o carro ter saído da pista, pessoas que transitavam pela via só perceberam o acidente para acionarem o corpo de bombeiros cerca de uma hora e meia depois do ocorrido.

As vitimas eram de Presidente Prudente (SP) e voltavam quando sofreram o acidente.