Após arrecadar quase 7 toneladas de alimentos ano passado, campanha inicia nova fase até dia 15

A iniciativa vai ajudar muitas famílias da Capital - (Foto: Bruno Carvalho)

Para atender as famílias carentes, a Fundação Manoel de Barros (FMB), em parceria com a Uniderp, realiza a Campanha "Eu Alimento", com a arrecadação de alimentos não perecíveis.

A campanha é realizada desde 2017 e engloba as ações de assistência social da Fundação. No ano passado foram arrecadados 6.838 toneladas de alimentos não perecíveis que beneficiaram usuários de 12 instituições de Campo Grande.

Neste ano a entidade criou o Drive Thru Solidário; para doar basta ir até a sede da FMB, na rua Ceará, 119, bairro Miguel Couto, entrar pelo estacionamento e deixar a doação. A arrecadação segue até 15 de outubro e o atendimento é de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h30.

"A fome tira a dignidade do ser humano. Com essa campanha, nossa missão é unir nossas forças com as empresas parceiras, rede de contatos, voluntários, com a sociedade, para a arrecadação de alimentos não perecíveis para instituições sociais que atendem os mais necessitados, entre crianças, adolescentes, adultos e idosos. São entidades que montam cestas básicas para os seus usuários ou que produzem refeições em suas sedes para receber aqueles que precisam", ressalta o diretor da Fundação, Marcos Henrique Marques.

Os alimentos arrecadados serão destinados para diversas instituições, especialmente aquelas que estão mais precisando; a Fundação está mapeando as entidades que serão contempladas. As entregas estão programadas para 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação, data instituída pela ONU (Organização das Nações Unidas) para a Alimentação e Agricultura (FAO), que é celebrada em mais de 150 países.