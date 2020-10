Após alta procura, Sebrae abre novas turmas de oficinas sobre habilidades socioemocionais

Interessados em conhecer mais sobre habilidades socioemocionais e como aplicá-las no sucesso dos negócios já podem se inscrever para oficinas do Sebrae/MS sobre o assunto - (Foto: Divulgação)

Interessados em conhecer mais sobre habilidades socioemocionais e como aplicá-las no sucesso dos negócios já podem se inscrever para oficinas do Sebrae/MS sobre o assunto. Após a alta procura pelo tema no evento Jornada Mulher de Negócios, a instituição abriu novas turmas para os empreendedores, nos dias 03, 04, 10 e 12 de novembro, de 19h a 21h.



As oficinas disponíveis são quatro, nos temas Autocuidado – equilibrando a saúde física, mental e emocional (03 de novembro); Amar a si mesmo – como a autocompaixão pode ajudar (04 de novembro); Comunicação – como falar a favor do seu negócio; (10 de novembro) e Adaptabilidade – o lado bom da mudança (12 de novembro).



Todas as oficinas serão ministradas por profissionais da The School of Life, referência internacional em Habilidades Emocionais, com unidades no Brasil. Segundo a professora e psicóloga da instituição, Desirée Cassado, a proposta é contribuir para que os participantes “saiam não só mais eficientes em relação ao próprio trabalho, mas em relação à própria vida”.



Participantes aprovam



O Sebrae/MS realizou as primeiras oficinas sobre habilidades emocionais no dia 24 de outubro, como parte da Jornada Mulher de Negócios. O evento foi pensado especialmente para as mulheres empreendedoras, com foco em levar conhecimentos sobre inteligência emocional.



Nesta etapa, uma das participantes das oficinas foi a empresária Lucilene Magalhães Xavier, da Lumières Escola de Francês. Segundo ela, a participação foi proveitosa. “Todo esse processo nos permitiu acessar novos conhecimentos, consolidar boas práticas e essa última semana de encerramento permitiu concluir esse ciclo e ainda nos ofereceu um novo olhar para sairmos também mais fortalecidos dentro da nova configuração global”, afirma.



A empresária Maura Gabinio, da Flama Consultores, também aprovou. “Fiz quase todas as oficinas, gostei muito dessa inciativa do Sebrae, esses aspectos comportamentais e inteligência emocional são fundamentais principalmente no que estamos passando nessa pandemia”.



O evento também chamou a atenção de mulheres de outras áreas. É o caso da professora de sociologia e conteudista de EaD, Sônia Maria. “Aprendi para eu ser uma empreendedora de sucesso é primordial o equilíbrio no dia a dia. Mesmo com todas as atividades da empresa, trazer para o cotidiano o autocuidado, a adaptabilidade e o autoamor”.



Inscrições gratuitas



As inscrições para as oficinas em habilidades socioemocionais devem ser feitas na Loja Virtual do Sebrae. Mais informações pelo telefone 0800 570 0800.