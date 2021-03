Após 6 anos, diretor-presidente da TVE MS é exonerado do cargo

João Bosco de Castro Martins, foi exonerado do cargo pelo governador Reinaldo Azambuja

Desde 2015 no cargo, o diretor-presidente da Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e TV Educativa de Mato Grosso do Sul (Fertel/MS), João Bosco de Castro Martins, foi exonerado do cargo pelo governador Reinaldo Azambuja, conforme o decreto divulgado na manhã de hoje (1º).

No lugar de Bosco, entra Francisco Carlos Victorio da Silva para exercer o cargo de diretor-presidente em comissão de Administração Superior e Assessoramento.

Bosco passa a exercer o cargo em comissão de Direção Superior Especial e Assessoramento na Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica, em conformidade com o estabelecido nos anexos I e IV da Lei n. 5.305, de 21 de dezembro de 2018.