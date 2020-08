Após 40 anos de profissão, servidora se aposenta e ganha homenagem diferente por conta da pandemia

É certo que o primeiro emprego marca a nossa vida, afinal, é nele que adquirimos experiência para todos os próximos. Mas com a Maria Rosa, foi um pouco diferente. O seu primeiro e único emprego, não só marcou, como fez parte de todas as fases da sua vida, até a semana passada, quando se aposentou após 41 anos de funcionalismo no Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul).

Maria Rosa, também conhecida como Rosinha entre os servidores, iniciou no órgão aos 17 anos de idade, no ano de 1979 e passou para o quadro de efetivados em 1980. Durante a sua trajetória, passou por diversos setores do Departamento, entre eles, o setor de atendimento, telefonia, habilitação, até chegar no setor da Educação, onde passou os últimos 22 anos.

“Parece até clichê, mais tudo o que eu tenho e o que eu sou, é graças ao Detran. Aqui eu aprendi e ensinei, contribui com o meu melhor em tudo que fiz, construí duas famílias, uma entre os meus colegas e a família que tenho hoje. Foi aqui que conheci o meu marido, Piu Araújo, gerei a minha filha que hoje já está com 19 anos e hoje saio com o coração cheio de gratidão. Foi muito bom fazer parte desse órgão. Assim como o Departamento acompanhou todas as minhas fases, também acompanhei a dele, o vi passar por todas as os processos e hoje, o enxergo acompanhando o novo tempo, seguindo para modernização. Foi muito bom ter feito parte de tudo”, comenta Rosinha.

Na noite de ontem (19), o setor psicossocial juntamente com os colegas de trabalho realizaram uma homenagem diferente a servidora. Por conta da pandemia, foi sugerido uma forma que todos pudessem se despedir, mesmo sem estar presente fisicamente. Com um carro de som onde os colegas puderam enviar mensagens por áudio, o encontro aconteceu na residência da servidora, juntamente com um grupo de colegas que puderam se despedir pessoalmente, embora obedecendo o limite de distância e o uso de máscara. A visita surpreendeu e emocionou a servidora que deixou o seu recado:

“Me deixaram sem fala. Eu não esperava tanta consideração. São pessoas maravilhosas que eu vou levar comigo para sempre. É muito bom poder me despedir sabendo que fiz grandes amigos”.

O setor psicossocial do Departamento, conta com o PPA (Programa de Preparação para Aposentadoria), que está suspenso por conta da pandemia. A assistente social do Detran-MS, Patrizia Borges Herradon Abrascio, explica que o intuito do programa é justamente o conceito do que fazer após a aposentadoria e trata de diversos assuntos, como: finanças, família, sentimentos, saúde e bem-estar. "Chegou o momento de cuidar de mim e da minha família”, descreve Rosinha, que participou de todos os encontros do órgão.

“O servidor sabe que a partir do programa, se inicia uma nova fase em sua vida e ele passa a ter consciência da importância do fechamento de um ciclo para dar início ao um novo, de uma forma menos abrupta. Proporcionando uma despedida mais humanizada e não apenas a exclusão de uma matricula, ” finaliza.

Viviane Freitas