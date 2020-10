Após 10 anos, UEMS volta a realizar vestibular para ingresso de alunos nos cursos de graduação

A decisão foi tomada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da instituição - (Foto: Reprodução/Facebook)

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) aprovou nesta sexta-feira (2) o retorno do Vestibular para ingresso de alunos nos cursos de graduação, após dez anos sem essa forma de processo seletivo.

A reunião realizada por webconferência contou com a participação do Reitor Laércio Alves de Carvalho, a vice-Reitora Celi Correa Neres, professores e coordenadores como conselheiros no CEPE.

A partir de 2021, a Universidade terá três formas de ingresso para os acadêmicos: Processo Seletivo Vestibular; Sistema de Seleção Unificada (SISU); e Processo Seletivo Permanente. O número de vagas por Unidade Universitária, curso, turno, regime de cotas e formas de ingresso a ser oferecido, a cada Processo Seletivo, será proposto pela Pró-reitoria de Ensino (PROE) e aprovado pelo CEPE. A previsão é que o vestibular seja realizado no dia 06 de fevereiro de 2021.

A vice-reitora da UEMS, Celi Correa Neres, disse que a iniciativa do retorno da realização de vestibular é resultado de uma demanda acadêmica advinda dos docentes da Universidade, dos gestores e também da sociedade sul-mato-grossense. “A UEMS apresenta essa característica de interiorização da educação superior e entendemos que o vestibular poderá ser mais uma ferramenta de acesso à Universidade pública aqui no MS, o que na nossa avaliação beneficiará a sociedade sul-mato-grossense”, destaca.

Maria José Cordeiro, Pró-reitora de Ensino, explica que com a aprovação o vestibular retornará já em 2021, inicialmente com 50% das vagas ofertadas via vestibular e 50% por meio de notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). “O processo seletivo da UEMS deve ocorrer no mês de fevereiro de 2021 e o fato de retornamos após dez anos a oferta de vestibular pode contribuir para o maior número de acesso às nossas vagas. Em breve teremos os nossos editais publicados com números de vagas, contendo inclusive as ações afirmativas para cada uma das formas de acesso aos nossos 60 cursos de graduação”, disse.

Os candidatos poderão concorrer tanto via vestibular, quanto utilizando notas do Enem. “Portanto, retomar a oferta de vestibular é uma das ações que estamos assumindo neste momento como uma das formas de auxiliar ainda mais o acesso dos nossos alunos de Ensino Médio tanto do Estado de Mato Grosso do Sul, quanto de outras localidades, às vagas dos cursos de graduação da UEMS”, enfatizou a Pró-reitora de Ensino.

Vestibulares em MS

Após uma ampla discussão no CEPE, a decisão do Conselho foi ampliar as oportunidades para ingresso na UEMS. "Após esta aprovação, o Vestibular da UEMS será mais uma forma de ingresso do aluno em nossa Universidade. Acredito que a retomada desse modelo de processo seletivo resultará em mais oportunidades para estudantes da UEMS. Esse é um compromisso firmado com a comunidade acadêmica e tenho convicção de que os conselheiros do CEPE farão uma votação assertiva, chancelando essa aprovação", destacou o Reitor da UEMS, professor Laércio Alves de Carvalho.

Com a aprovação do retorno do Vestibular, a UEMS se junta a outras universidades públicas, como a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), que possuem vagas reservadas para mais de um processo seletivo. Na UFMS 40% das vagas são para o Processo Seletivo Vestibular, e na UFGD a porcentagem é de 50% das vagas para vestibular e 50% para ingresso pelo Sisu.

UEMS

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) está presente em 22 municípios de Mato Grosso do Sul. Possui 15 unidades e sete polos de Ensino a Distância, presente nos municípios: Amambai, Aquidauana, Campo Grande, Cassilândia, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã. E nos pólos EaD: Água Clara, Aparecida do Taboado, Bela Vista, Camapuã, Japorã, Miranda e Paranhos.

Hoje são oferecidos 57 cursos de graduação presencial, três na modalidade EaD e 22 cursos de Pós-Graduação entre especializações, mestrados e doutorados.