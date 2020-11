Apoiadores de Trump protestam contra eleição de Biden em várias cidades dos EUA

Apoiadores do presidente Donald Trump protestam no Arizona contra a vitória de Joe Biden - Imagem: Jim Urquhart/Reuters

Cantando "Isso não acabou!" e "Parem o roubo!", apoiadores do presidente Donald Trump protestaram em capitais estaduais americanas em todo o país neste sábado, 7, recusando-se a aceitar a derrota e ecoando as alegações infundadas de Trump de que os democratas venceram por meio da fraude.

De Atlanta e Tallahassee a Austin, Bismarck, Boise e Phoenix, multidões que variam em tamanho de algumas dezenas a alguns milhares - alguns deles carregando armas abertamente - lamentaram a notícia da vitória de Joe Biden, após mais de três dias cheios de suspense de votação - a contagem colocou o democrata no topo. Houve conflitos em algumas cidades.

Em Atlanta, cerca de mil apoiadores de Trump protestaram. Não houve registro de violência, mas a polícia interveio em um momento para separar os oponentes de Trump dos apoiadores. Biden detém uma pequena vantagem na Geórgia, que não é democrata desde 1992.

Em Harrisburg, na Pensilvânia, também houve manifestação de cerca de mil apoiadores do republicano, com cerca de duas dúzias de homens fortemente armados. Outros grupos de tamanho semelhante protestaram em Phoenix, no Arizona, e Austin, Texas. Fonte: Associated Press.