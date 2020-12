Aplicativo é mais uma opção para estudante da Rede Estadual acessar Painel do Aluno

No ambiente do aplicativo basta acessar o ícone "Educação" - (Foto: Saul Schramm)

O acesso ao Painel do Aluno da Rede Estadual de Ensino está entre os 80 serviços disponíveis no aplicativo MS Digital que atua como um facilitador no acesso aos serviços públicos ofertados em Mato Grosso do Sul.

No ambiente do aplicativo basta acessar o ícone "Educação". No Painel do Aluno, o estudante pode confirmar a permanência em escola da REE, alterar o pedido de pré-matrícula, realizar a autodesignação mediante a oferta de vagas, acessar gráfico de notas, imprimir boletim escolar, realizar atualização cadastral e alterar senha de acesso.

Assim como o app, a ferramenta desenvolvida pela Secretaria de Estado de Educação (SED) passa por atualização constante, e segundo o Superintendente de Informação e Tecnologia da SED, Paulo Cezar Rodrigues dos Santos, em breve será liberada a função para solicitação de certificados e histórico escolar.

O aplicativo

Disponível nas lojas virtuais multiplataforma, o MS Digital foi desenvolvido para reunir o máximo de serviços públicos ocupando pouco espaço nos aparelhos celulares. Para se ter uma ideia ferramenta ocupa apenas 32 MB de armazenamento no aparelho.

Desenvolvido pela Superintendência de Gestão da Informação (SGI), o MS Digital conta com 80 serviços ativos e 15 mil usuários cadastrados. De acordo com o coordenador de sistema de informação e conteúdo, Sandro Chacha, desde seu lançamento a ferramenta passa por aprimoramento contínuo e não há um limite de serviços a serem disponibilizados na plataforma, desde que simplifiquem a vida do cidadão sul-mato-grossense.