Conecta CG reúne diversos serviços digitais e função especial com áudio dos pontos turísticos

Celular - (Foto: Nilton Fukuda/Estadão)

Além das mais de cinquenta opções de consultas e utilização de serviços públicos digitais que o aplicativo Conecta Campo Grande oferece ao servidor público municipal e à população, a Prefeitura inovou trazendo funcionalidade que aproxima a população com necessidades especiais ao serviço público.

A visita guiada audível, como está sendo chamada, utiliza recursos de acessibilidade dos smartphones para trazer ao usuário que possui baixa ou nenhuma visão, informações sobre mais de quarenta e cinco pontos turísticos de Campo Grande através de audiodescrição.

A função, ainda em fase de evolução, poderá ser ativada no menu lateral do aplicativo denominado “acessibilidade”, e funciona baseada na geolocalização do smartphone do usuário que ao se aproximar de algum ponto turístico receberá através de audiodescrição informações importantes relacionadas ao local.

Além disso, para todos os usuários e na mesma barra lateral poderá ser ativada outra função nominada “pontos turísticos”, que enquanto estiver ativada irá apresentar na tela do aplicativo informações sobre esses locais, podendo o usuário optar por receber orientações sobre como chegar, por exemplo. Importante lembrar que quem quiser usufruir dessas funcionalidades deverá autorizar o acesso à geolocalização no smartphone e possuir pacote de dados ativo.

De acordo com o diretor-presidente da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), Paulo Fernando Garcia Cardoso, assim como o aplicativo de embarque especial “Todos no Ônibus” e os sites da Prefeitura Municipal, uma das metas da gestão era que as ferramentas tecnológicas criadas servissem também para aproximar o cidadão do Poder Público.

“Em muitos casos a tecnologia que deveria chegar para ajudar acaba afastando amigos, familiares. Nossa ideia é antagônica a isso, queremos é que cada vez mais o poder público esteja perto do cidadão e é nossa missão auxiliar e oferecer cada vez mais serviços para quem precisa de algum auxílio especial, como alguém que não tenha visão plena”, explicou Paulo.

O aplicativo também permite que o cidadão acesse diversos serviços como o sistema de “Triagem da Covdi19”, acompanhe os cupons dos sorteios da “Nota Premiada Campo Grande”, acesse informações de transparência como o “Portal da Transparência Covid19” e o “Portal Mais Obras”, entre outros serviços que se tornaram digitais para que o servidor e a população tenham efetivamente mais condições de utilizar os serviços públicos, participar da gestão e acompanhar as ações executadas.

Outra funcionalidade que merece destaque e tem com objetivo auxiliar a população é a possibilidade de acompanhar em tempo real o itinerário do transporte coletivo municipal. Clicando no botão “ônibus” o usuário poderá consultar as próximas partidas em todos os terminais, verificar os horários de todas as linhas e consultar no mapa de todos os locais de embarque e desembarque. A ideia é que o usuário tenha mais condições de se programar e otimizar o tempo de locomoção até os pontos de embarque e até mesmo da viagem.

Assim como outras ferramentas digitais da Prefeitura de Campo Grande, o aplicativo oferece a função “Fale Conosco”, onde os desenvolvedores receberão sugestões e opiniões dos usuários visando aperfeiçoar e melhorar constantemente a ferramenta.