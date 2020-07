Apesar da pandemia, Funsat registra melhora na oferta de vagas

O horário de atendimento (reduzido devido a pandemia da Covid-19) acontece das 7h30 às 13h30. - ( Foto: Divulgação/ CGNotícias)

Nesta segunda quinzena do mês de julho (de 20 a 24), a Fundação Social do Trabalho registrou a oferta de 462 vagas no mercado de trabalho, sendo 150 oportunidades de emprego em um frigorífico de Sidrolândia, distante 70 km de Campo Grande. Pelo menos 170 pessoas comparecem para a entrevista, na sexta-feira, que dava prioridade aos trabalhadores que residam próximo a saída que dá acesso aquele município.

Os dados demonstram um aumento significativo na oferta de vagas pelas empresas e indústrias, apesar do momento de pandemia do novo coronavírus.

Diariamente, a Funsat disponibiliza vagas de emprego em sua sede, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória (próxima da Igreja Ortodoxa) e também por acesso via aplicativo Sine Fácil. O horário de atendimento (reduzido devido a pandemia da Covid-19) acontece das 7h30 às 13h30.

Mais informações sobre os serviços e vagas de emprego disponibilizadas pela Fundação, podem ser acessadas por meio do endereço eletrônico www.campogrande.ms.gov.br/funsat ou nas redes sociais via facebook (@Funsatcampograndems) e instagran (@funsat.cg) ou pelo telefone 67 4042-0585.