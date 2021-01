Anvisa avalia o uso emergencial de 4,8 mi de doses da Coronavac nesta sexta, 22

ESPORTE Catar abre exceção e libera equipes de quarentena antes do Mundial de Clubes

ESPORTE Com gols de Suárez, Atlético de Madrid bate Eibar e mantém liderança do Espanhol

INTEGRAÇÃO Governo do Estado e MPMS alinham estratégias de fiscalização no combate a Covid-19

GESTÃO Desembargador Paschoal entrega últimas obras como presidente do TJMS

Enquete

Você está de acordo com a realização do Enem mesmo com a pandemia?”

Sim Não Votar Resultados