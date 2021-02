Antônio João: Investimento em esgotamento sanitário foi de R$ 4,2 milhões

Investimento em esgotamento sanitário foi de R$ 4,2 milhões - (Foto: Divulgação)

Com mais de R$ 4 milhões em investimentos, o município de Antônio João, distante 319km da Capital, já conta com mais de 23 km de rede coletora de esgoto, o que corresponde a cerca de 50% de universalização do esgotamento sanitário.

O diretor presidente da Sanesul, Walter Carneiro Jr. se reuniu com o Prefeito de Antônio João, Agnaldo Marcelo da Silva Oliveira, para anunciar o término das obras, programar a entrega para os moradores e ressaltar os benefícios garantidos com todas as obras implementadas pela empresa no município.

No total, foram 23,9 km de rede coletora de esgoto, uma estação elevatória, e mais 1.043 ligações domiciliares. Isso significa que mais de mil imóveis passaram a destinar o seu esgoto para a estação de tratamento. O valor desse investimento foi de R$ 4,2 milhões.

Os proprietários já estão fazendo as ligações dos imóveis na rede da rua e o esgoto já está sendo coletado e enviado para a estação de tratamento.