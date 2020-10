Anta resgatada do fogo na Serra do Amolar será tratada no CRAS

Uma anta adulta, pesado cerca de 170 quilos, foi resgatada neste domingo (11) de uma área queimada na Serra do Amolar, Pantanal de Corumbá, e dependendo de sua recuperação será trazida nesta segunda-feira (12) ou na terça-feira para o CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Selvagens), em Campo Grande.

O animal, apresentando queimaduras nas patas e na barriga, foi encontrado por ribeirinhos em estado debilitado em uma lagoa ao fundo da pista de pouso da reserva Serra Negra, situada ao lado da comunidade da Serra do Amolar, distante 180 km de Corumbá pelo Rio Paraguai. O entorno da morraria do Amolar foi parcialmente queimado pelos incêndios que ocorrem na região.

“Os moradores de um sítio (2 Corações) avistaram a anta na sexta-feira (9), e acharam que as lesões eram superficiais, mas no outro dia observaram que ela estava muito debilitada e acionaram as organizações não-ambientais que atuam na região”, explicou o veterinário Diego Viana, do IHP (Instituto Homem Pantaneiro).

No domingo à tarde, depois de sedado, o animal foi levado para Corumbá pelo helicóptero Super Cougar (UH-15), empregado pela Marinha na Operação Pantanal II. A aeronave estava retornando do Amolar, para onde transportou brigadistas, e foi acionada para resgatá-lo.

Atendimento

A anta foi encaminhada até o aeroporto de Corumbá, onde foi recebido por veterinários da Fundação Municipal de Meio Ambiente. Como o município não dispõe de estrutura para um tratamento intensivo ao animal, que inspira cuidados, o mesmo será transportado pelo helicóptero da Marinha para o CRAS.

O Centro de Reabilitação de Animais Silvestres está localizado no Parque Estadual do Prosa e é uma coordenadoria da Gerência de Recursos Pesqueiros e Fauna do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), órgão vinculado à Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).

O CRAS foi criado em julho de 1987 para recepcionar, triar e destinar os animais silvestres apreendidos em operações de combate ao tráfico, atropelados nas rodovias estaduais, ou ainda entregues voluntariamente pela população. Foi um dos primeiros Centros de Triagem de Animais Silvestres criados no Brasil e é, atualmente, o mais importante da categoria.

Sílvio de Andrade, Subcom

Fotos: Marinha