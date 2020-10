Amigos do Parque segue com pista reservada à prática de atividade física no final de semana e feriado

O Amigos do Parque segue com uma das pistas do Parque dos Poderes reservada à prática de atividade física. O projeto, realizado no Parque dos Poderes, em Campo Grande, pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), é uma boa opção de lazer e para quem gosta de se exercitar ao ar livre no final de semana e no feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, na segunda-feira (12). O horário de interdição da via é das 7h às 19h.

O intuito é ampliar o espaço reservado à prática de atividade física, evitando assim a aglomeração de pessoas e o possível contágio pelo novo coronavírus (Covid-19). Mesmo com orientação para permanecer em casa, o local continuou sendo um dos principais pontos de encontro da população que tem o hábito de se exercitar.

A Fundesporte orienta a prática de atividade física com respeito ao distanciamento social, uso de máscara durante realização de atividades leves, não compartilhamento de utensílios, como garrafas de água, tereré, alimentos e objetos pessoais. Além disso, recomenda-se o retorno imediato para casa assim que forem concluídos os exercícios.

Criado em 2016, o Amigos do Parque consiste no fechamento de uma das pistas do Parque dos Poderes para possibilitar a prática desportiva, como caminhadas, corridas, passeios de bicicleta e patins. O trecho interditado (lado direito da pista) compreende a área entre a rotatória da Avenida Mato Grosso (após a Avenida Hiroshima) até a Avenida Afonso Pena (em frente ao Corpo de Bombeiros), contornando o Parque Estadual do Prosa.

Parque das Nações Indígenas reaberto

Após sete meses, o Parque das Nações Indígenas teve portões reabertos pela administração estadual, por meio do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), nesta quinta-feira (8). A volta obedece a protocolo de biossegurança elaborado pelo Serviço Social da Indústria (Sesi), em parceira com o Estado, de acordo com Portaria do Imasul publicada no Diário Oficial do Estado.

Durante um mês, está proibido o uso de espaços coletivos, como banheiros, quadras de esporte, pista de skate, parques infantis, bebedouros e decks. Está autorizada a prática de atividades físicas individuais, como caminhada, corrida e bicicleta, e passeios para observação de pássaros e animais, obedecendo o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas. A pista de areia está liberada apenas para caminhada.

Conforme o protocolo, o uso de máscaras é obrigatório. Não serão permitidos, ainda, lanches coletivos ou outra atividade em grupo, bem como eventos, como celebração de aniversário e outros, e montagens de tendas (como de grupos de corridas de rua, por exemplo).

Uma equipe formada por profissionais de Educação Física da Fundesporte está no local para repassar orientações de segurança à saúde aos que forem se exercitar e ajudar na fiscalização, assegurando o cumprimento das normas de biossegurança estabelecidas. Também haverá monitoramento durante visitação a cargo da Polícia Militar e Polícia Militar Ambiental.

Lucas Castro, da Fundesporte, e Sílvio de Andrade, da Subcom

Foto de destaque: Arquivo/Fundesporte