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HABITAÇÃO

AMHASF convoca beneficiários aptos do Residencial Portal das Laranjeiras para instalação do condomínio e eleição do síndico

4 fevereiro 2021 - 10h08
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A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (AMHASF) informa que no próximo sábado (6) acontece a Assembleia Geral Extraordinária do Residencial Portal das Laranjeiras na Câmara Municipal de Campo Grande. O objetivo da reunião será para a constituição legal do empreendimento, eleição do síndico e demais membros do conselho consultivo. Todos os candidatos aptos foram indicados pela Caixa Econômica Federal, agente financeiro e gestora do Programa Minha Casa Minha Vida, conforme consta no edital de convocação.

A ação integra a execução do trabalho social com as famílias que receberão unidades habitacionais de interesse social no Portal das Laranjeiras. Conforme o decreto municipal de prevenção e combate à covid-19 e em respeito às medidas de biossegurança, somente os beneficiários relacionados na lista a seguir poderão participar da assembleia, tendo em vista os horários devidamente estipulados para evitar aglomerações.

Ainda durante a assembleia deverá ser discutido e aprovado o valor da taxa de implantação do condomínio. A eleição do futuro síndico e demais membros da gestão condominial (três membros efetivos e subsíndico) será realizada, posteriormente, na sede da AMHASF, em data e horário ainda a serem definidos com a convocação dos 368 beneficiários pré-selecionados.

Confira os horários e a relação dos nomes aptos:

Portal das Laranjeiras – Condomínio I

Data: 6 de fevereiro

Horário: 8 horas (última chamada às 8h30)

Local: Câmara Municipal de Vereadores Plenário Oliva Enciso – Av. Ricardo Brandão, 1600 – Vila Manoel da Costa Lima, Campo Grande.

Beneficiários aptos (Condomínio I)

  • ADIRLEI SILVA DE OLIVEIRA
  • ADRIANA IRIS TOLEDO MANSILLA
  • ADRIELLY ACSA ARAUJO PIRES
  • ALANA CATHERINE DE CAMPOS
  •  ALEXANDRE DA SILVA GOMES
  • ANA CAROLINA HIGA
  • ANA DO CARMO BOGARIM ROJAS
  • ANA PAULA DE BORGES NETTO
  • ANDERSON MUNIZ PAES
  • ANDRE SALGUEIRO FONTES
  •  ANDREZA DE SANTANA MOREIRA
  • ARIADNA PEREIRA DOS SANTOS
  • CAIQUE RODRIGO DE OLIVEIRA
  • JULIANO FELIX FERRAZ CALDEIRA
  • CASSIO CALIXTO CORREA
  • CLAUDIANE ALVES DA SILVA
  • CLEMILDA DA SILVA SANTOS
  • DAIANY CAROLINE RAMOS LEITE
  • DANIELA BEZERRA DE LIMA
  • DIOGO MALIUK DA SILVA
  • EDERSON DA SILVA RIBEIRO
  • EDNA BELARMINO FLORENTINO
  • ELAINE PERALTA POLTRANIERI
  • EMILY DE OLIVEIRA ASSIS
  • EUNICE SANTOS RUIZ
  • EVELYN DA SILVA PIRES
  • FLAVIO GUIMARAES
  • GEYSELAINE DIAS DOS SANTOS
  • GIEDRY LARA RODRIGUES
  • JOAO JORGE SILVA
  • LUCIA MARIA SANTOS DA SILVA
  • LUZIA DE LOURDES SILVA
  • MARIA APARECIDA DA COSTA
  • MARIA OLINDA DE LIMA
  • MARIA TERESA RODRIGUES
  • MARISTELLA PEREIRA KRUKI POLONI
  • MAYARA ANDRESSA DE MELLO
  • MICHELINE PATRICIO SILVA
  • MONICK MELO DE ABREU
  • NATALIA GEOVANA CAVALCANTE DE OLIVEIRA/ JULIO CESAR YAN DE LIMA
  • NEUZA CRISTINA DE DEUS
  • RAKEL MEDINA
  • RAMONA PESSOA DA CUNHA
  • RITA MARQUES DA SILVA SOARES
  • ROSANGELA GARCIA TEIXEIRA
  • SALVADORA GAUTO
  • TALITA DIAS BRITO
  • THALITA KEREN DA SILVA
  • VALQUIRIA MELO BEOTRAO
  • VANIA MALAQUIAS DE ASSIS

 

Portal das Laranjeiras – Condomínio II

Data: 6 de fevereiro

Horário: 9 horas (última chamada às 9h30)

Local: Câmara Municipal de Vereadores Plenário Oliva Enciso – Av. Ricardo Brandão, 1600 – Vila Manoel da Costa Lima, Campo Grande.

 

Beneficiários aptos (Condomínio II)

  • ALBERTO ROBERTO MEDEIROS SCHMIDT
  • ANA MARIA DE AQUINO
  • APARECIDA DA CONCEICAO JAQUES
  • JULIANO FELIPE FERRAZ CALDEIRA
  • CATALINA CANDIA
  • DOUGLAS DE MORAES ABOSA
  • CLAUDIELE DUTRA AVILA
  • DANIELLE APARECIDA FERNANDES MORAIS
  • DERCI DE MATTOS MACHADO JUNIOR
  • DOUGLAS DA SILVA TORNE
  • ERIKA DA SILVA
  • EDNA BELARMINO FLORENTINO
  • ELAINE PERALTA POLTRANIERI
  • ELBA OLIVEIRA XAVIER/ AMERICO FERNANDES
  • ELIZANDRA ORTIZ VIEIRA
  • ERICA CAMARGO ROJAS
  • FATIMA VILALBA
  • GEOVANA DE SOUZA BISPO
  • GISELE GARCIA
  • GISELE SILVA DE LIMA
  • JANAINE PARRON DE SOUZA
  • JESULINDO DA SILVA PEREIRA
  • JHONATAN DOS SANTOS DA SILVA
  • JHONATAN JESUS DE ALMEIDA DOS SANTOS
  • JOCIENE NERES MOREIRA
  • JOVELINA GEACI MACHADO CAMPOS
  • JOVINA KEROLAYNE LIMA NUNES
  • JUCYLEIDE GAMA DA SILVA
  • JULIANE WEST ALVES
  • KELIANE ETERNA ALVES MARTINS
  • KETE LEITE DE OLIVEIRA/ MARCELO LUIZ DUARTE
  • LAURA DANIELLE PONTES
  • LEDA THEODORO DE SOUZA
  • LEONI RODRIGUES DA SILVA
  • LILIA BORGES DOS SANTOS/ ROGERIO DE ANDRADE DE SOUZA
  • LILIANE DE JESUS BERBETE
  • LINDAMAR DE SOUZA
  • LORELY PAVAO GONCALEZ/ EPIFANEO GONCALEZ
  • LUANA AIVA FERREIRA
  • LUCIANA BARBOSA AMBROSIO
  • LUCIANA DA COSTA CASTILHO
  • LUCIANA DE OLIVEIRA ESPINDOLA
  • LUCIMARA ESCARDINE NUNES
  • LUIZ DA SILVA BORGES
  • MARCELO TRINDADE TAVARES
  • MARCILIO DOS REIS SILVA
  • MARGARETE ROSANA DA ROSA
  • MARIA ARISTIDES LOPES
  • MARIA CRISTINA VIEGAS TORRACA
  • MARIA DA CONCEICAO AMARO OK
  • MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA
  • MARIA ESTHER BUONO
  • MARIA IRENE MIGUEL
  • MARIA MADALENA DOS SANTOS PALMA
  • MARIA MARTINS RODRIGUES
  • MARIA ROSELI DE SOUZA
  • MARLENE GONZALEZ
  • MARLUCE DA SILVA CARNAUBA OK
  • MILENE FRANCA DIAS
  • MONICA GOMES
  • NATIVIDADE MERCEDES DE ARRUDA
  • NEUZA FERREIRA ARCE
  • NEUZA JORGE DA SILVA
  • MARIA MILENE PIRES MAGALHAES JUCA
  • OLGA VARGAS LEIGUES
  • OTONIEL DE SOUZA MELO
  • PATRICIA LOPES ARAUJO
  • PATRICIA PAULA RODRIGUES
  • PAULA SAYURI OSHIMA
  • RAFAEL OLIVEIRA DA FONSECA
  • ROSANA GAVILAN VILLALBA
  • ROSELY PAULO DA SILVA
  • STEPHANIE LUANA CATAPAN
  • SUZIMARA FRANCISCO RAMOS BARERM ALVES
  • THAINARA DE LIMA
  • WEVERTON DA COSTA AZEVEDO
  • VALMIRA PIRES RIBEIRO
  • VENTURA CHRISTALDO
  • VILMA SERAFIM RODRIGUES
  • VIVIAN VIANA SILVA
  • YOLANDA DE SOUZA OLIVEIRA
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