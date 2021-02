AMHASF convoca beneficiários aptos do Residencial Portal das Laranjeiras para instalação do condomínio e eleição do síndico

A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (AMHASF) informa que no próximo sábado (6) acontece a Assembleia Geral Extraordinária do Residencial Portal das Laranjeiras na Câmara Municipal de Campo Grande. O objetivo da reunião será para a constituição legal do empreendimento, eleição do síndico e demais membros do conselho consultivo. Todos os candidatos aptos foram indicados pela Caixa Econômica Federal, agente financeiro e gestora do Programa Minha Casa Minha Vida, conforme consta no edital de convocação.

A ação integra a execução do trabalho social com as famílias que receberão unidades habitacionais de interesse social no Portal das Laranjeiras. Conforme o decreto municipal de prevenção e combate à covid-19 e em respeito às medidas de biossegurança, somente os beneficiários relacionados na lista a seguir poderão participar da assembleia, tendo em vista os horários devidamente estipulados para evitar aglomerações.

Ainda durante a assembleia deverá ser discutido e aprovado o valor da taxa de implantação do condomínio. A eleição do futuro síndico e demais membros da gestão condominial (três membros efetivos e subsíndico) será realizada, posteriormente, na sede da AMHASF, em data e horário ainda a serem definidos com a convocação dos 368 beneficiários pré-selecionados.

Confira os horários e a relação dos nomes aptos:

Portal das Laranjeiras – Condomínio I

Data: 6 de fevereiro

Horário: 8 horas (última chamada às 8h30)

Local: Câmara Municipal de Vereadores Plenário Oliva Enciso – Av. Ricardo Brandão, 1600 – Vila Manoel da Costa Lima, Campo Grande.

Beneficiários aptos (Condomínio I)

Portal das Laranjeiras – Condomínio II

Data: 6 de fevereiro

Horário: 9 horas (última chamada às 9h30)

Local: Câmara Municipal de Vereadores Plenário Oliva Enciso – Av. Ricardo Brandão, 1600 – Vila Manoel da Costa Lima, Campo Grande.

