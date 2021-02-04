AMHASF convoca beneficiários aptos do Residencial Portal das Laranjeiras para instalação do condomínio e eleição do síndico

A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (AMHASF) informa que no próximo sábado (6) acontece a Assembleia Geral Extraordinária do Residencial Portal das Laranjeiras na Câmara Municipal de Campo Grande. O objetivo da reunião será para a constituição legal do empreendimento, eleição do síndico e demais membros do conselho consultivo. Todos os candidatos aptos foram indicados pela Caixa Econômica Federal, agente financeiro e gestora do Programa Minha Casa Minha Vida, conforme consta no edital de convocação.
A ação integra a execução do trabalho social com as famílias que receberão unidades habitacionais de interesse social no Portal das Laranjeiras. Conforme o decreto municipal de prevenção e combate à covid-19 e em respeito às medidas de biossegurança, somente os beneficiários relacionados na lista a seguir poderão participar da assembleia, tendo em vista os horários devidamente estipulados para evitar aglomerações.
Ainda durante a assembleia deverá ser discutido e aprovado o valor da taxa de implantação do condomínio. A eleição do futuro síndico e demais membros da gestão condominial (três membros efetivos e subsíndico) será realizada, posteriormente, na sede da AMHASF, em data e horário ainda a serem definidos com a convocação dos 368 beneficiários pré-selecionados.
Confira os horários e a relação dos nomes aptos:
Portal das Laranjeiras – Condomínio I
Data: 6 de fevereiro
Horário: 8 horas (última chamada às 8h30)
Local: Câmara Municipal de Vereadores Plenário Oliva Enciso – Av. Ricardo Brandão, 1600 – Vila Manoel da Costa Lima, Campo Grande.
Beneficiários aptos (Condomínio I)
- ADIRLEI SILVA DE OLIVEIRA
- ADRIANA IRIS TOLEDO MANSILLA
- ADRIELLY ACSA ARAUJO PIRES
- ALANA CATHERINE DE CAMPOS
- ALEXANDRE DA SILVA GOMES
- ANA CAROLINA HIGA
- ANA DO CARMO BOGARIM ROJAS
- ANA PAULA DE BORGES NETTO
- ANDERSON MUNIZ PAES
- ANDRE SALGUEIRO FONTES
- ANDREZA DE SANTANA MOREIRA
- ARIADNA PEREIRA DOS SANTOS
- CAIQUE RODRIGO DE OLIVEIRA
- JULIANO FELIX FERRAZ CALDEIRA
- CASSIO CALIXTO CORREA
- CLAUDIANE ALVES DA SILVA
- CLEMILDA DA SILVA SANTOS
- DAIANY CAROLINE RAMOS LEITE
- DANIELA BEZERRA DE LIMA
- DIOGO MALIUK DA SILVA
- EDERSON DA SILVA RIBEIRO
- EDNA BELARMINO FLORENTINO
- ELAINE PERALTA POLTRANIERI
- EMILY DE OLIVEIRA ASSIS
- EUNICE SANTOS RUIZ
- EVELYN DA SILVA PIRES
- FLAVIO GUIMARAES
- GEYSELAINE DIAS DOS SANTOS
- GIEDRY LARA RODRIGUES
- JOAO JORGE SILVA
- LUCIA MARIA SANTOS DA SILVA
- LUZIA DE LOURDES SILVA
- MARIA APARECIDA DA COSTA
- MARIA OLINDA DE LIMA
- MARIA TERESA RODRIGUES
- MARISTELLA PEREIRA KRUKI POLONI
- MAYARA ANDRESSA DE MELLO
- MICHELINE PATRICIO SILVA
- MONICK MELO DE ABREU
- NATALIA GEOVANA CAVALCANTE DE OLIVEIRA/ JULIO CESAR YAN DE LIMA
- NEUZA CRISTINA DE DEUS
- RAKEL MEDINA
- RAMONA PESSOA DA CUNHA
- RITA MARQUES DA SILVA SOARES
- ROSANGELA GARCIA TEIXEIRA
- SALVADORA GAUTO
- TALITA DIAS BRITO
- THALITA KEREN DA SILVA
- VALQUIRIA MELO BEOTRAO
- VANIA MALAQUIAS DE ASSIS
Portal das Laranjeiras – Condomínio II
Data: 6 de fevereiro
Horário: 9 horas (última chamada às 9h30)
Local: Câmara Municipal de Vereadores Plenário Oliva Enciso – Av. Ricardo Brandão, 1600 – Vila Manoel da Costa Lima, Campo Grande.
Beneficiários aptos (Condomínio II)
- ALBERTO ROBERTO MEDEIROS SCHMIDT
- ANA MARIA DE AQUINO
- APARECIDA DA CONCEICAO JAQUES
- JULIANO FELIPE FERRAZ CALDEIRA
- CATALINA CANDIA
- DOUGLAS DE MORAES ABOSA
- CLAUDIELE DUTRA AVILA
- DANIELLE APARECIDA FERNANDES MORAIS
- DERCI DE MATTOS MACHADO JUNIOR
- DOUGLAS DA SILVA TORNE
- ERIKA DA SILVA
- EDNA BELARMINO FLORENTINO
- ELAINE PERALTA POLTRANIERI
- ELBA OLIVEIRA XAVIER/ AMERICO FERNANDES
- ELIZANDRA ORTIZ VIEIRA
- ERICA CAMARGO ROJAS
- FATIMA VILALBA
- GEOVANA DE SOUZA BISPO
- GISELE GARCIA
- GISELE SILVA DE LIMA
- JANAINE PARRON DE SOUZA
- JESULINDO DA SILVA PEREIRA
- JHONATAN DOS SANTOS DA SILVA
- JHONATAN JESUS DE ALMEIDA DOS SANTOS
- JOCIENE NERES MOREIRA
- JOVELINA GEACI MACHADO CAMPOS
- JOVINA KEROLAYNE LIMA NUNES
- JUCYLEIDE GAMA DA SILVA
- JULIANE WEST ALVES
- KELIANE ETERNA ALVES MARTINS
- KETE LEITE DE OLIVEIRA/ MARCELO LUIZ DUARTE
- LAURA DANIELLE PONTES
- LEDA THEODORO DE SOUZA
- LEONI RODRIGUES DA SILVA
- LILIA BORGES DOS SANTOS/ ROGERIO DE ANDRADE DE SOUZA
- LILIANE DE JESUS BERBETE
- LINDAMAR DE SOUZA
- LORELY PAVAO GONCALEZ/ EPIFANEO GONCALEZ
- LUANA AIVA FERREIRA
- LUCIANA BARBOSA AMBROSIO
- LUCIANA DA COSTA CASTILHO
- LUCIANA DE OLIVEIRA ESPINDOLA
- LUCIMARA ESCARDINE NUNES
- LUIZ DA SILVA BORGES
- MARCELO TRINDADE TAVARES
- MARCILIO DOS REIS SILVA
- MARGARETE ROSANA DA ROSA
- MARIA ARISTIDES LOPES
- MARIA CRISTINA VIEGAS TORRACA
- MARIA DA CONCEICAO AMARO OK
- MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA
- MARIA ESTHER BUONO
- MARIA IRENE MIGUEL
- MARIA MADALENA DOS SANTOS PALMA
- MARIA MARTINS RODRIGUES
- MARIA ROSELI DE SOUZA
- MARLENE GONZALEZ
- MARLUCE DA SILVA CARNAUBA OK
- MILENE FRANCA DIAS
- MONICA GOMES
- NATIVIDADE MERCEDES DE ARRUDA
- NEUZA FERREIRA ARCE
- NEUZA JORGE DA SILVA
- MARIA MILENE PIRES MAGALHAES JUCA
- OLGA VARGAS LEIGUES
- OTONIEL DE SOUZA MELO
- PATRICIA LOPES ARAUJO
- PATRICIA PAULA RODRIGUES
- PAULA SAYURI OSHIMA
- RAFAEL OLIVEIRA DA FONSECA
- ROSANA GAVILAN VILLALBA
- ROSELY PAULO DA SILVA
- STEPHANIE LUANA CATAPAN
- SUZIMARA FRANCISCO RAMOS BARERM ALVES
- THAINARA DE LIMA
- WEVERTON DA COSTA AZEVEDO
- VALMIRA PIRES RIBEIRO
- VENTURA CHRISTALDO
- VILMA SERAFIM RODRIGUES
- VIVIAN VIANA SILVA
- YOLANDA DE SOUZA OLIVEIRA
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