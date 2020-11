Amapá é atingida novamente por apagão na noite desta terça

Moradores da capital do Amapá, em Macapá, fazem protestos - (Foto: Maksuel Martins/Estadão Conteúdo)

Um novo apagão atinge a capital do estado do Amapá, na noite desta terça-feira (17). A CEA (Companhia de Eletricidade do Amapá) disse que ainda não sabe identificar o motivo do problema na cidade e aguarda um relatório da Eletronorte.

Agora há pouco, o senador Randolfo Rodrigues (Rede-AP) se manifestou por meio de uma postagem no Twitter dizendo que mais uma vez a cidade estava com um apagão total. Na publicação, o parlamentar também cobrou as autoridades sobre o problema na capital.

ATENÇÃO!! Estamos novamente com APAGÃO TOTAL no Amapá. É URGENTE um esclarecimento das autoridades responsáveis sobre o que aconteceu neste momento.

— Randolfe Rodrigues (@randolfeap) November 17, 2020

Hoje, é o 15º dia que o apagão assola o estado, afetando 13 dos 16 municípios do Amapá. Ontem (16), 37 geradores termelétricos começaram a ser descarregados, o que deveria garantir, provisoriamente, 100% do retorno do fornecimento de energia elétrica assim que os equipamentos fossem acionados.

A população amapaense sofre desde o dia 3 de novembro com a falta de energia elétrica, após a principal subestação do estado ser acometida por um incêndio. Durante quatro dias, todas as cidades do Amapá ficaram sem luz. As causas do problema ainda estão sendo investigadas.