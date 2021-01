Alunos de Escola de Autoria de Corumbá vão às ruas divulgar vagas disponíveis

A Escola Estadual Júlia Gonçalves Passarinho, inserida no programa “Escola da Autoria”, localizada em Corumbá, com ensino em período integral, recebe nesta semana, de 11 a 15 de janeiro, as primeiras matrículas de 2021. A instituição atendeu das 7h às 17h, sem horário de almoço, as efetivações de matrículas para o ano letivo.

De acordo com a diretora Érica Oliveira do Espírito Santo Gonçalves, foi uma semana intensa. “Recebemos vários pais efetivando a matrícula de seus filhos, após a primeira lista de designação divulgada pela SED. Comemoramos, pois já temos poucas vagas, a procura pela nossa instituição foi muito boa, esse é o resultado de um trabalho intenso, de uma equipe coesa, realizado em 2020 apesar da pandemia. Convidamos aos estudantes indecisos a virem para nossa instituição, pois podem concluir o ensino médio junto a um curso técnico, qualificando-se para o mercado de trabalho”, frisou.

Para divulgar as vagas ainda existentes na E.E. JGP, professores, coordenadores e diretores visitaram a rádio e o mercado local, onde foi explicado o funcionamento da Escola da Autoria em período integral, sua filosofia, anuncio de vagas existentes.

No mercado Atacado e suas imediações a equipe distribuiu panfletos explicativos da unidade escolar estadual. “A Escola da Autoria tem esse diferencial, vamos até a comunidade e queremos a comunidade ativa, participando e conhecendo nossas ações”, destacou o diretor João Paulo Santana.

Atenção: 2º período de pré-matrícula

A 2ª etapa de pré-matrículas da Rede Estadual de Ensino (REE) está ocorrendo e segue até sexta-feira, dia 15 de janeiro. Os interessados que podem concluir o processo diretamente pelo site da Matrícula Digital (http://www.matriculadigital.ms.gov.br/MatriculaDigital/Home). A lista com os designados sairá no dia 17 de janeiro, no mesmo site. As efetivações da matrícula serão realizadas de 18 a 22 de janeiro.

Em caso de dúvidas, pais e/ou responsáveis podem acessar o site da Central de Matrículas da REE para orientações sobre essa e outras etapas. O atendimento da Central também pode ser feito pelo 0800-647-0028.

Vagas na JGP são:

Ensino Fundamental: 8º e 9º Anos; Ensino Médio Autoria ( sem o curso técnico): 1º, 2º e 3º; Ensino Médio + Curso Técnico: 1º Ano com o curso Assistente de Manutenção de Computadores e Infraestrutura em Redes; 1º Ano com o curso Atendente Jurídico; 2º Ano com o curso Assistente de Projeto de Games; 2º Ano com o curso Auxiliar Judicial.

Adersino Junior, SED

Foto: Divulgação