Aluna da Rede Estadual é promovida no trabalho depois integrar projeto de fotografia

Fotografia da aluna - (Foto destaque: Paola Victória (cachoeira em Bodoquena)

Com 17 anos de idade e um imenso horizonte de oportunidades na vida, Paola Victória não imaginava encontrar na fotografia a chance de ter uma profissão. Há cerca de quatro meses ela se inscreveu em um curso gratuito oferecido na Escola Estadual Joaquim Murtinho, em Campo Grande, e hoje já trabalha com a técnica de criar imagens por meio da exposição luminosa.

Por acaso, mas também por conhecimento adquirido, a aluna que estuda no 3º ano do Ensino Médio da Rede Estadual acabou sendo promovida no trabalho.

“Fazia estágio em um instituto odontológico. Era secretária, atendia o telefone. Depois que fiz o curso abri um perfil no Instagram para publicar minhas fotos, que são feitas do celular mesmo. Aí divulguei para minha chefe. Na mesma época ela procurava alguém para fazer fotos dos procedimentos em consultório. Nisso, ela acabou me efetivando com um salário melhor”, diz Paola.

Além de integrar a equipe que faz o marketing do instituto odontológico, a jovem faz trabalho voluntário na igreja. Com as técnicas que aprendeu no curso, ela registra em imagens as atividades do grupo Impactos Aventuras, que faz atividades em meio à natureza.

“Participo desse projeto e já fui até para Bodoquena fotografar (...) As pessoas queriam me pagar para tirar foto deles lá porque estavam gostando das minhas fotos”, conta.

Exposição fotográfica virtual com imagens capturadas por alunos da Escola Estadual Joaquim Murtinho. Veja aqui

Click Verde

Paola espera se formar neste ano no Ensino Médio e cursar Publicidade e Propagando no Ensino Superior. A vontade, claro, surgiu após o curso de fotografia que fez na Escola Estadual Joaquim Murtinho.

Batizado de Click Verde, o curso surgiu em 2013 na UCDB para trabalhar a educação ambiental com alunos de escolas públicas de Campo Grande. Na prática, acadêmicos de Publicidade e Propaganda da universidade trabalham com alunos das escolas a fotografia como ferramenta de preservação do meio ambiente.

A parceria entre universidade e escola, para o diretor da Joaquim Murtinho, professor Claudio Moringo Ribeiro, contribui com o aprendizado e a formação dos alunos.

“É fundamental no sentido de entender que a escola é influenciada pela sociedade onde está inserida, mas também pode criar e mostrar através da produção a forma de ver o mundo bem como se mostrar como protagonista por parte dos estudantes”, afirma.

Professor da disciplina de Projeto de Vida e Pós-Médio, onde o Click Verde é ensinado, Cesar Floriano destaca a oportunidade que os alunos têm de aprender novas técnicas mesmo durante a pandemia de coronavírus, que mudou a forma de aprendizagem.

"Estamos vivendo um momento de transformação e nós precisamos nos reinventar em parcerias que fortalecem o processo da educação”, afirma. “É gratificante ver alunos participando da oficina no contraturno, de forma remota, e por iniciativa própria”, fala.

Fotografias tiradas pelos alunos podem ser conferidas em uma exposição virtual. Confira aqui.