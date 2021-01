Alto volume de chuva causa estragos para moradores de Ladário

No Clube Camala, piscina transbordou - (Foto: Reprodução/Diário Corumbaense)

A chuva ocasionada nesta madrugada (13) em Mato Grosso do Sul causou transtornos no município de Ladário, a 348 km de Campo Grande.

Segundo informações do Diário Corumbaense, uma das áreas afetadas foi a rua Saldanha da Gama. No cruzamento com a rua Dom Aquino, no bairro Santo Antônio, a água pluvial tomou conta da via, dificultando o tráfego de veículos e pedestres. Na mesma área, trecho da Saldanha da Gama, um córrego que cruza a cidade transbordou, levando água da chuva para a rua e também para algumas residências.

Na área da Casa do Marinheiro de Ladário (Camala), pertencente ao Comando do 6° Distrito Naval, a piscina ficou encoberta pela água que também tomou conta da área de lazer da instituição militar. Em contato com a assessoria de imprensa da Marinha do Brasil, foi informado que não houve danos.

A Prefeitura de Ladário, informou que as secretarias de Obras e Infraestrutura, Assistência e Social e Fundação de Meio Ambiente, estão trabalhando para atender as emergências causadas pela forte chuva no Município. Foram registrados vários alagamentos em residências, rompimento de tubulação, quedas de árvores e corte de energia. A Secretaria de Obras e Infraestrutura está realizando, entre outras ações, a desobstrução de valas, valetas e vias públicas juntamente com a Fundação de Meio Ambiente. Já a Secretaria de Assistência Social está prestando auxílio às famílias afetadas.

Os bairros mais atingidos, segundo levantamento da Secretaria de Obras e Infraestrutura, foram Boa Esperança (conhecido como Seac) e Santo Antônio, este último com agravamento, pois aconteceu o rompimento de uma rede de drenagem, piorando os problemas provocados pela forte chuva.