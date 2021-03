Alshop teme alta no desemprego com fase vermelha em SP e cobra Doria

(Foto: Estadão)

A Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop) publicou um comunicado à imprensa afirmando que vê com "grande pesar" a migração do Estado de São Paulo para a fase vermelha, com o fechamento do comércio. Além disso, cobrou o governo de João Doria (PSDB) a adotar outras medidas para combater a disseminação do coronavírus.

"O poder público deveria, desde o começo, voltar sua atenção em manter hospitais de campanha, aumentar a testagem, reforçar a oferta de transporte público entre outras medidas, e o que estamos vendo é justamente o contrário", afirmou o presidente da Alshop, Nabil Sahyoun. "Sabemos que todos os setores estão sendo prejudicados e que precisamos nos unir para vencer esse vírus."

Ele observou que, mesmo com os protocolos de segurança e higiene adotados pela maioria dos lojistas durante a pandemia, a nova restrição vai prejudicar o comércio e os empregos em geral. "O setor já tem sido prejudicado neste último ano, desde o começo da quarentena", declarou o presidente.

"Serão mais duas semanas de comércio fechado, um desespero a mais para os lojistas que estão vivendo dia após dia nesta incerteza. E isso tudo após a aplicação de protocolos de saúde. Tememos pela aceleração do desemprego, principalmente de pequenos lojistas que representam 70% do total dentro de um shopping".

O Governo do Estado de São Paulo determinou hoje a volta de todo o Estado para a fase vermelha a partir do sábado (06). Serão 14 dias de restrição e somente os serviços essenciais como saúde, alimentação e segurança poderão funcionar.

As lojas de shoppings poderão funcionar somente de forma drive thru, para compras feitas em apps e lojas online, mediante horários agendados e a organização de cada empreendimento. Supermercados dentro dos empreendimentos também poderão funcionar.