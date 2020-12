Alinhamento entre Júpiter e Saturno acontece nesta noite; saiba como ver fenômeno

Acontece hoje a conjunção entre Júpiter e Saturno - (Foto: Divulgação)

Acontece na noite de hoje (21) a conjunção entre Júpiter e Saturno. O fenômeno raro de acontecer, é a junção dos dois maiores planetas do sistema solar que ficam alinhados, acontecendo a "Estrela de Natal" ou a "grande conjunção", que é a maior aproximação visível entre eles desde a Idade Média.

Segundo astrônomos, Júpiter e Saturno estiveram tão próximos pela última vez em 1623. O fenômeno mais similar, porém, ocorreu no século 13, há quase 800 anos.

A conjunção será visível de quase todos os lugares da Terra, após o pôr do sol. Como todo evento astronômico, sua visibilidade dependerá das condições climáticas. Devido à sua luminosidade, pode ser visto sem binóculo ou telescópio. Para contemplar o fenômeno não serão necessários quaisquer tipos de equipamentos. Basta que o observador espere o sol se pôr e olhe levemente para cima na direção oeste.

Quem observar o céu conseguirá ver um "disco duplo", como descrevem os astrônomos. Quem tiver um telescópio, conseguirá ver até mesmo os anéis de Saturno e os cinturões de Júpiter, uma vez que ambos os astros estarão mais próximos da Terra também.

Segundo o astrônomo Patrick Hartigan, da Universidade de Rice (EUA), o ocorrido pode ser mais antigo ainda. Em entrevista à BBC em novembro, ele afirmou que um alinhamento tão próximo pode ter ocorrido em 4 de março de 1226.

O excepcional alinhamento de Júpiter e Saturno

Hartigan explicou à agência britânica que quem perder a "grande junção" entre Júpiter e Saturno terá uma nova oportunidade de assistir a olho nu o balé dos dois astros somente daqui a 60 anos.

"Aqueles que preferirem esperar e ver Júpiter e Saturno tão perto e mais acima no céu noturno terão que aguardar até 15 de março de 2080. Depois disso, a dupla não fará aparição semelhante até depois de 2400", diz Hartigan à BBC.

A raridade do fenômeno, segundo os astrônomos, é explicado pelo próprio movimento dos dois planetas, além do da Terra: enquanto o nosso planeta leva um ano para dar uma volta no Sol, Júpiter leva 12 anos e, Saturno, 30 anos.

Assim, após 21 de dezembro, Júpiter e Saturno voltarão a se distanciar e já não será mais possível ver o movimento da Terra.