ALEMS realiza "Assembleia Lilás" em homenagem ao mês da mulher

No dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher e a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realizará ao longo do mês o evento “Assembleia Lilás: O desafio do feminino na atualidade”. Serão quatro encontros voltados a mulheres e transmitidos ao vivo pelas redes sociais oficiais da Casa de Leis.

A deputada Mara Caseiro (PSDB) é uma das idealizadoras do projeto e durante a sessão de hoje (2) convidou a todos para participar dos encontros virtualmente.

A abertura será amanhã (3), às 9h, no Plenário Deputado Júlio Maia. O projeto conta, ainda, com a tradicional Entrega do Troféu Celina Jallad, proposta por Mara Caseiro, que será no dia 9 de março às 9h; e ainda com uma audiência pública “E agora, vereadora?”, no dia 17 de março às 14h; e a palestra “A saúde da mulher”, no dia 26 de março, às 10h.

O evento será transmitido ao vivo pelo canal 9 da Claro Net TV, TV ALEMS, Youtube, Facebook, Rádio ALEMS e aplicativo Assembleia MS (Android/iOS).