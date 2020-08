Ainda não há vacina para covid-19 e não sabemos se a teremos em 6 meses, diz Opas

Não sabemos se teremos a vacina para o novo coronavírus em seis meses, diz Opas - (Foto: Miguel Noronha/Futura Press/Estadão Conteúdo)

Diretor assistente da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Jarbas Barbosa lembrou que não há ainda vacina disponível para a covid-19, acrescentando que "não é possível dizer com segurança total se teremos uma vacina em seis meses". Nesse quadro, ele ressaltou a importância de se manter as medidas adotadas para conter a transmissão da doença.

"Mesmo as vacinas que estão em processos de ensaios clínicos adiantados, estes podem detectar que ela não é eficaz, ou não é eficaz para determinados grupos", apontou Barbosa, durante entrevista coletiva virtual. Questionado sobre a vacina desenvolvida pela AstraZeneca, ele lembrou que ela está na fase 3 de ensaios clínicos, a última, como outras sete. Ao mesmo tempo, apontou que pode ainda haver problemas nessa etapa, por isso a falta de garantias.

Barbosa explicou também que, para uma vacina ser comercializada, ela precisa estar registrada na autoridade regulatória de determinado país. "Uma vacina desenvolvida nos Estados Unidos pede o registro à autoridade regulatória dos EUA e depois pode acessar esse mercado", detalhou. Para acessar outros países, é preciso fazer pedidos para as autoridades regulatórias de cada um deles, acrescentou. Além disso, as vacinas podem se submeter a avaliações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para serem comercializadas por meio do Fundo Rotativo da Opas, que pretende facilitar seu acesso e a distribuição, complementou.