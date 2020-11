Ainda não há certeza se onça resgatada no Pantanal e trazida para Capital vai sobreviver

O felino ainda está em observação e só amanhã (5) será possível afirmar se o animal vai sobreviver, disse o veterinário do Imasul Lucas Cazati, responsável técnico do CRAS - (Foto: Divulgação)

Após ser resgatada na manhã de ontem (3) com queimaduras nas patas, a onça que foi trazida no período da tarde ao Centro de Recuperação de Animais Silvestres (CRAS), do Imasul, já se refez dos sedativos e se alimentou. O felino ainda está em observação e só amanhã (5) será possível afirmar se o animal vai sobreviver, disse o veterinário do Imasul Lucas Cazati, responsável técnico do CRAS.

Macho e com aproximadamente dois anos, o animal estava em companhia de outra onça macho numa região da Serra do Amolar, próximo ao rio Paraguai, aparentando severa debilidade e com dificuldades para andar devido aos ferimentos causados pelo incêndio que voltou a atingir aquela localidade. Socorridas por equipes que atuam no Pantanal, as onças foram sedadas, tiveram os ferimentos tratados e depois transportadas para Campo Grande em uma aeronave da Força Aérea Brasileira.

Os animais chegaram ao CRAS ontem e foram medicadas, examinadas e colocadas em locais separados para se recuperarem dos ferimentos. Um animal, entretanto, não resistiu e morreu cerca de duas horas depois. O corpo está passando por exame de necropsia para determinar a causa da morte. Segundo adiantou ontem o veterinário Lucas Cazati, o maior problema nesses animais nem são as queimaduras, porém a grande quantidade de fumaça que inalam durante a tentativa de se livrar do incêndio.

A onça sobrevivente está em observação, bastante debilitada ainda, mas já se alimentou. Só na sexta-feira, se continuar em boas condições, será submetida a novo procedimento para tratar os ferimentos. Ontem, foram coletadas amostras de sangue para realização de hemograma para melhor avaliação do quadro clínico dos animais.