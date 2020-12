Ainda não fez? Saiba como preparar um peru de Natal econômico

Peru de Natal - (Foto: Reprodução)

Fazer ceia de Natal com peru já se tornou tradição. Mas você sabe fazer o peru de natal simples e econômico? A receita é simples e todo mundo poder fazer em casa sem gastar muito, e servir para seus familiares e amigos.



Ingredientes do Peru de Natal:

1 peça de peru;

2 xícaras (chá) de vinho branco;

4 dentes de alho triturados;

1 cebola pequena ralada;

2 colheres (sopa) de suco de limão;

3 colheres (sopa) de salsinha verde picada;

Pimenta do reino e sal a gosto;

1 colher (sopa) de azeite;

1 xícara (chá) de manteiga derretida

Modo de preparo do recheio:

100g de bacon em cubos;

1 unidade de linguiça calabresa defumada;

300g de carne moída;

100g de farofa ou farinha de mandioca;

1 cebola média picada;

2 dentes de alho triturados;

1 xícara (chá) de azeitonas verdes picadas;

1 colher (sopa) de salsinha verde picada;

Pimenta do reino e sal a gosto;

Azeite para regar

Modo de preparo do peru:

Antes de começar descongele o peru conforme instruções da embalagem;

Em seguida retire os miúdos que vem dentro do peru;

Transfira o peru para uma travessa grande e levante delicadamente a pele do peito do peru, empurrando com a mão e coloque a manteiga derretida (esse processo vai deixar a carne do peru suculenta), abaixe a pele novamente siga a receita;

Regue o interior de todo peru com azeite e vá colocando o recheio reservado, apertando levemente;

Feche com palitos de dente essa área para que o recheio não vaze, ou se preferir costure;

Para temperar o peru de natal, regue toda a superfície dele com o vinho;

Esmague em pilão esmague o restante dos ingredientes e vá esfregando em toda a superfície do peru para que pegue bem o gosto;

Com a ajuda de um palito, prenda as asas junto do peito e amarre com uma linha as duas perninhas dele, para ficar bem alinhadas na hora de servir;

Em seguida cubra o peru de natal com papel alumínio e leve ao forno pré aquecido a 220° por cerca de 1 hora e 40 minutos, ou até o o termômetro do peru saltar;

Na metade do tempo regue com o caldo da travessa;

Em seguida retire o papel alumínio e regue com o caldo e retorne ao forno a 240° por mais 20 minutos para ficar douradinho;

Por último retire a linha do peru;

Coloque o peru em uma travessa e antes de servir e decore com farofa ou frutas.