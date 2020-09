Água Clara ganha reforço no sistema de abastecimento de água com mais um reservatório

A obra do reservatório está no início; ele devrá atender grande parte da cidade devido a sua capacidade - (Foto: Acom/Sanesul)

Em Água Clara, a Sanesul está investindo em melhorias do sistema de abastecimento de água potável. Muito em breve, os moradores poderão contar com o reforço de mais um reservatório.

É que a empresa está construindo um reservatório em aço carbono capaz de reservar até 500m³de água tratada. As obras foram recentemente iniciadas e a estrutura está sendo montada.

Atualmente, o município conta com um sistema de abastecimento de água com 10 poços em atividade e 5 reservatórios (apoiados e elevado) que juntos totalizam 400 mil litros de água tratada para toda a população.

Quando ficar pronto, este novo reservatório passará a ser o de maior capacidade e o principal, podendo atender até 60% dos imóveis.

O valor deste investimento é de R$1,6 milhão em recursos da própria Sanesul.

Água Clara renovou a concessão com a empresa de saneamento de MS em fevereiro de 2020, quando foi apresentada a política de investimentos aplicados integralmente na ampliação do Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Água Clara no valor de R$ 29 milhões, divididos em R$ 4,9 milhões em água; R$ 22,2 milhões em esgoto e R$ 1,8 milhões em obras complementares. E, a redução da taxa de esgoto para o percentual de 50%.

Nas obras que estão acontecendo, também está prevista a construção de uma elevatória de água para bombear aos pontos mais altos da cidade, e mais 8.265 metros de rede de distribuição.

O reservatório de 500 mil litros está sendo feito ao lado do poço tubular profundo AGA-011, localizado no Jardim Santa Mônica.