Agosto terá calor acima da média e chuva só na segunda quinzena

Um dos meses mais secos do ano começa neste sábado (1) com estimativas de manter a tradição. A previsão climática do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica que as temperaturas ficarão acima da média em grande parte do Estado e que as chuvas deverão ocorrer apenas na segunda quinzena do mês.

“As temperaturas no mês de agosto em Mato Grosso do Sul variam entre 14 °C a 33 °C, sendo a região pantaneira a mais quente com valor máximo de 35 °C”, diz trecho do boletim assinado pela especialista em meteorologia, Franciane Rodrigues. Enquanto a região pantaneira poderá ter máximas de até 1,5°C acima da média, para a região do bolsão são esperadas mínimas até 1,0°C abaixo da média.

Sobre a tão esperada chuva, dados de climatologia do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o volume esperado para o mês de agosto varia entre 25 a 75 milímetros com os maiores acumulados se concentrando na parte centro-sul do Estado. Até o dia 15 não há expectativa de chuva, segundo boletim do Cemtec.

Embora a previsão da agência americana NOAA indique que o oceano Pacífico ainda estará em fase neutra, ou seja, sem El Niño ou La Niña, o Pacífico equatorial leste estará um pouco mais frio que a média, podendo apresentar características de La Niña, e estados como Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, terão menos umidade.

Fim de semana em MS

Baixa umidade do ar e calor marcam primeiro fim de semana de agosto. Para este sábado (1) a previsão é de céu claro a parcialmente nublado. A umidade relativa ficará bastante baixa especialmente no período da tarde, com valores podendo atingir 20%, considerado estado de alerta à saúde. O clima continua fresco durante a madrugada e manhã com temperaturas elevadas ao longo do dia. Neste sábado a mínima será de 11°C e a máxima pode chegar aos 34°C no Estado. Em Campo Grande a variação está estimada em 18°C a 29°C. Dia com vento fraco a moderado em todas as regiões.

O domingo manterá as mesmas características do dia anterior. Céu claro com poucas nuvens, e sem expectativa de chuva. A umidade relativa do ar terá variação de 65% a 20%, considerado estado de alerta à saúde. Nestas condições é necessário ingerir bastante líquido, umidificar ambientes, evitar aglomerações e exposição ao sol. Vento fraco a moderado em todas as áreas e temperaturas com variação estimada de 11°C a 34°C. Na Capital a mínima está estimada em 18°C e a máxima em 29°C.