Aglomerações na Cracolândia durante a pandemia

Cracolândia de São Paulo - (Foto: Agência Brasil)

O assunto sobre uma internação involuntária para os usuários de drogas que vivem na cracolândia de São Paulo sempre trouxeram muitas controvérsias, mas na pandemia do novo coronavírus esse assunto se complicou. Afinal, a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) era manter o isolamento social, e claramente na cracolândia isso não é possível.



Cracolândia X Isolamento Social



No auge da pandemia no Brasil, foram registradas cenas de aglomerações no centro da cidade de São Paulo, tanto de usuários que precisam de um tratamento de drogas, quanto por traficantes que praticam o crime em céu aberto e sem preocupações em realizar o cumprimento das leis.



Há um projeto de Lei da Prefeitura de São Paulo sobre a internação dos usuários em uma clínica de reabilitação antes mesmo de iniciar a pandemia. Mas muitos assuntos ficam em torno desse pedido, bem como, falta de estrutura para atender todos os dependentes e também a não aceitação do mesmo em iniciar um tratamento de crack, cocaína e outras substâncias ilícitas.



A cidade de São Paulo é o epicentro de contaminação da COVID-19, com mais de seiscentos pessoas circulando na região de acordo com os dados da prefeitura, dessa forma, a contaminação e o espalhamento do vírus se multiplicam.



Além dos dependentes químicos correrem o risco habitual de que usuários de drogas sofrem, agora a preocupação aumentou. O isolamento social na cracolândia é impossível de acontecer, é necessário que os usuários entendam a necessidade da ajuda de uma clínica de internação, mas também é preciso que as entidades governamentais tomem atitudes referente ao uso demasiado dessas substâncias, independente da circulação do vírus em nosso país.



Cracolândia X Higiene



A higiene é um fator essencial para promover a saúde e evitar o contágio do vírus Sars-Cov-2. Não é de hoje que podemos perceber que o centro da cidade de São Paulo, mais específico a região da cracolândia, sofre com a falta de cuidados e limpeza.



Miséria, abandono, violência, solidão, desesperança, infelizmente por razões variadas em um mesmo lugar crianças, adolescentes, mulheres, gestantes, homens e idosos, dividem na cracolândia o espaço com o lixo e com o passar do tempo se tornam pessoas vulneráveis devido à situação de pobreza e do consumo excessivo de drogas e álcool. Voltamos ao assunto do início do conteúdo, sobre a necessidade de uma internação involuntária como salvamento dessas vidas!