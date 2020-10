Agetran organiza vagas de embarques e desembarque na área Central para acabar com filas duplas

Espaço é reservado somente para embarcar e desembarcar - Divulgação

Parar em fila dupla é infração de trânsito grave, que acarreta em multa e mais cinco pontos na carteira. Mas mesmo assim, muitos motoristas ignoram a legislação e param em filas duplas atrapalhando pedestres e demais motoristas.

Entendendo a necessidade dos motoristas comum, bem como dos motoristas de táxis, de mototáxis e motoristas de aplicativos, a Prefeitura disponibilizou 16 locais com vagas de embarque e desembarque na área central.

O espaço é reservado somente para embarcar e desembarcar, não podendo estacionar, em hipótese alguma, nem que seja “rapidinho”.

A ideia é melhorar o trânsito e atender a necessidade dos motoristas. Para saber onde as vagas estão é fácil. É só colocar a câmera do seu celular no QR Code disponibilizado abaixo, ou em algum totem disposto nas vagas. Todas têm o totem com o QR Code para os motoristas saberem onde podem embarcar e desembarcar. Cada local tem pelo menos uma vaga de embarque e desembarque.