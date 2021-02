Agesul recupera rodovias nas regiões de Jardim, Bela Vista e Bonito

Uma das obras emergenciais é o tapa-buraco na MS-382, entre Guia Lopes da Laguna e Bonito - (Foto: Chico Ribeiro)

Com a trégua das chuvas nos últimos dias, a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) concentra os serviços emergenciais de recuperação das estradas pavimentadas e de revestimento primário em várias regiões de Mato Grosso do Sul.

As regionais de Jardim e Bela Vista estão executando tapa-buraco, raspagem e roçada das margens das estradas, na medida em que as condições climáticas permitem, visando a garantir escoamento da produção e a segurança dos usuários. Os recursos investidos são do Fundersul.

Rodovia de tráfego intenso, MS-384 recebe serviço de tapa-buraco na extensão de 120 km, entre Bela Vista, Antônio João e Caracol ( Fotos: Agesul)

Uma das rodovias que está recebendo especial atenção é a MS-384, onde as chuvas e o intenso tráfego (cerca de 300 caminhões/dia) danificaram o asfalto. A equipe da Agesul está realizando tapa-buraco nos trechos entre Bela Vista-Caracol (55 km) e Bela Vista-Antônio João (65 km).

Acesso a Bonito

O mesmo serviço está sendo executado na MS-382, entre Guia Lopes da Laguna e Bonito, numa extensão de 60 km. Além de acesso principal a um dos principais destinos turísticos do Estado, a rodovia se interliga à BR-267 e atende ao agronegócio em expansão na região.

Manutenção: MS-382, entre Guia Lopes e Bonito (Foto: Chico Ribeiro)

“Na medida do possível estamos recuperando os pontos críticos das nossas rodovias, focando com muita determinação a ordem do governador Reinaldo Azambuja de garantir trafegabilidade em um período crucial para os produtores”, disse Edmílson Escobar, coordenador das regionais da Agesul em Jardim e Bela Vista.

O acesso a Bonito pela MS-178, entre o aeroporto e a entrada da cidade, também está recebendo serviço de tapa-buraco. Nas estradas de terra, a Agesul recupera 30 km na MS-166 (Antônio João-Cabeceira do Apa), 36 km na MS-270 (entroncamento da MS-164/Copo Sujo) e os pontos críticos da MS-472 (Apaporé).

A Agesul restaurou também a ponte de madeira na MS-270 e foi dada ordem de serviço para construção de uma ponte de concreto sobre o Rio Piripucu, na MS-472, em Bela Vista, ao custo de R$ 1,3 milhão.