Agesul interdita parcialmente ponte na MS-243, no Nabileque

A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) suspendeu o tráfego de caminhões e carretas na altura do km 44 da rodovia MS-243, no Pantanal do Nabileque, em Corumbá.

No trecho que compreende o cruzamento da serra, uma ponte de madeira sobre córrego foi danificada na passagem de um caminhão, com a quebra de seis vigas.

O regional da agência no município, Luiz Mário Anache, comunicou que o tráfego está liberado apenas para veículos pequenos (de passeio).

Veículos pesados devem acessar a região pela rodovia MS-325 (Estrada do Carandazal), entrada no entroncamento do Morro do Azeite com a BR-262, próximo ao Buraco da Piranha.

A partir de segunda-feira (08), quando se inicia os reparos na estrutura da ponte, a interdição no km 44 da MS-243 será total, prolongando-se até terça-feira.

Segundo o regional, o trecho deverá ser liberado para todos os veículos na quarta-feira.

