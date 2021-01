Agesul fará na quarta-feira licitação de R$ 20 milhões para a conclusão do Aquário do Pantanal

Aquário do Pantanal é construído na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande - (Foto: Silas Lima)

A Agência Estadual de Empreendimentos deve receber na quarta-feira, propostas na licitação de teto de quase R$ 20 milhões de reais para a conclusão da parte Civil do Aquário do Pantanal.

Nesta situação, as empresas interessadas devem apresentar a documentação necessária de habilitação e proposta de valor. Nestes documentos seré preciso comprovar qualificações técnicas e financeiras, além de uma regularidade trabalhista e fiscal.

A concorrência 080/2020 foi lançada em 30 de dezembro do ano passado, na modalidade menor preço. Conforme o edital, será exigida a garantia de participação correspondente a 1% do teto da licitação. Portanto, R$ 200 mil. A garantia será devolvida às demais licitantes quando for formalizada a contratação da vencedora.

A Agesul ficará responsável pela apropriação, de quando a empresa depositará, sendo vencedora, recusar-se a assinar o contratro, por justificativa não aceita pela agência.

Em 2020 o Governo do Estado lançou sete licitações para a conclusão do Aquário do Pantanal, que juntas, chegam a superar mais de R$ 15 milhões, sendo em sistema de suporte à vida das espécies, climatização, estrutura da passarela, revestimento do forro, cenografia e impermeabilização dos tanques

Em 2021, a licitação do sistema de suporte à vida não teve interessados e o edital foi relançado. O Aquário do Pantanal é construído na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande.