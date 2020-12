Agepen suspende temporariamente visitas em presídios de Amambai, Naviraí e Nova Andradina

Agepen suspende temporariamente visitas presenciais em presídios - (Foto: Divulgação/Governo do Estado)

Como forma de assegurar a saúde dos custodiados, bem como, conter a disseminação do coronavírus, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) suspendeu a visita presencial em três unidades penais de Mato Grosso do Sul, pelo prazo de 15 dias.

A medida foi anunciada, por meio do Decreto, publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (16). Dentre os presídios estão o Estabelecimento Penal de Amambai, a Penitenciária de Segurança Máxima de Naviraí e o Estabelecimento Penal de Nova Andradina.

A suspensão temporária é uma forma de prevenção, diante do aumento do número de registros de infectados pela Covid-19 nos respectivos municípios e o alto índice de ocupação dos leitos especializados no tratamento da doença na região.

Além disso, leva em consideração a vulnerabilidade da população carcerária, por conta do encarceramento coletivo, bem como, as características arquitetônicas das unidades prisionais.

Importante destacar que a suspensão é analisada, caso a caso, juntamente com as direções das unidades prisionais. Confira na íntegra a publicação, a partir da página 37 (clique aqui).