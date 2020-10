Agepen e Polícia Federal estudam integração dos bancos de dados

Conforme o superintendente regional, a parceria entre as instituições já existe há tempos e a ideia agora é apenas reforçar esse trabalho conjunto - (Foto: Tatyane Santinoni)

O diretor-presidente da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), Aud de Oliveira Chaves, se reuniu na manhã desta terça-feira (6), com representantes da Polícia Federal. O foco do encontro foi fortalecer articulações interinstitucionais, bem como, propor soluções para integração dos bancos de dados.

Estiveram presentes o superintendente Regional da Polícia Federal, Marcelo Botelho, o delegado Regional Executivo, Fabrício Rocha, e o chefe de Gabinete da Agepen, Valdimir Ayala Castro.

Conforme o superintendente regional, a parceria entre as instituições já existe há tempos e a ideia agora é apenas reforçar esse trabalho conjunto.

“Temos a intenção de fortalecer as ações, por meio da integração dos sistemas. O objetivo é para que tenhamos um banco de dados mais consolidado e consigamos identificar autores que estiveram em cenas de crimes e ainda não foram reconhecidos”, afirmou Botelho.

A iniciativa visa permitir acesso mútuo entre o Sistema Integrado de Administração do Sistema Penitenciário (Siapen) e o Sistema de Identificação Automatizada de Impressões Digitais (AFIS), utilizado pela Polícia Federal. Com a proposta, será possível aumentar o índice de resolução de crimes e garantir mais segurança à população.

Durante o encontro, Aud agradeceu o apoio recebido da PF, que tem sido uma grande parceira em ações que envolvem a Agepen. “A atuação integrada com diversas instituições ligadas à segurança pública, justiça criminal e execução penal tem sido a prioridade do sistema penitenciário de Mato Grosso do Sul”, informou o dirigente.

Texto e foto: Tatyane Santinoni