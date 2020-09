Agepen divulga quadro de vagas para lotação de novos servidores penitenciários

O maior número foi disponibilizado para Campo Grande, com 127 vagas - (Foto: Divulgação/SecomMS)

A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) publicou, no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (17), o quadro de vagas para a lotação dos candidatos aprovados em todas as fases do concurso público da instituição, nomeados no final de julho.

De acordo com a direção da Agepen, a escolha se dará obedecendo a ordem de classificação no certame, conforme a disponibilização no município de preferência para a área concorrida – Segurança e Custódia, Administração e Finanças e Assistência e Perícia – e suas especificidades.

O maior número foi disponibilizado para Campo Grande, com 127 vagas; seguidas por Dourados, com 27, e Três Lagoas, com 23. Foram ofertadas também para as cidades de Amambai, Bataguassu, Caarapó, Cassilândia, Corumbá, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Rio Brilhante e São Gabriel do Oeste.

Ao todo, serão distribuídas 23 vagas para área de Assistência e Perícia, 55 de Administração e Finanças e 170 de Segurança e Custódia. Clique aqui e confira a publicação com o quadro geral de vagas, disponível a partir da página 91.

As informações sobre datas e horários de inspeção médica e posse serão divulgadas em edital específico.não