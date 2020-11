Agepan inicia mais uma campanha de fiscalização da geração de energia elétrica

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan) deu início a mais uma campanha de fiscalização do serviço de geração de energia elétrica em Mato Grosso do Sul. Nessa campanha, o foco é a fiscalização de desempenho de usinas termelétricas (UTEs).

Quatro empreendimentos geradores foram elencados para verificação. O trabalho, em convênio com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), é realizado pela Diretoria de Gás e Energia, executado por engenheiros da área da fiscalização da geração, da Câmara Técnica de Energia (Catene).

A fiscalização das UTEs tem como objetivo assegurar que o desempenho operacional dessas usinas atinja um mínimo desejado, ou seja, correção da baixa performance relacionados aos fatores gerenciáveis de manutenção e de operação.

Metodologia e impactos

A metodologia adotada para fiscalização dos empreendimentos de geração de energia elétrica está baseada em três níveis: Monitoramento de indicadores estruturados; Ações à distância, que consistem na investigação dos pontos de maior risco técnico regulatório relativamente à conformidade esperadas; e Ação de campo estratégica, com foco na busca de evidências durante os trabalhos de fiscalização de campo.

A fiscalização é importante para o sistema gerador porque se uma usina térmica não apresentar o desempenho operacional satisfatório, ela acarreta em deficiência tanto na seguridade de suprimento de energia elétrica, quanto na modicidade tarifária e no planejamento do setor. A indisponibilidades de uma usina térmica com contratos de venda de energia mais barata irá demandar a geração térmica adicional e uma usina mais cara.

O monitoramento realizado pela Aneel indicou a relação de quatro usinas localizadas em Mato Grosso do Sul para serem fiscalizadas pela Agepan no atual período. O trabalho ocorre primeiramente à distância e, se necessário, em campo. São elas: UTE Sonora, no município de Sonora; UTE Vista Alegre, no Distrito de Vista Alegre, em Maracaju; UTE Amandina, em Ivinhema; e UTE Eldorado, em Rio Brilhante.

Gizele Oliveira, Agepan

Foto: Arquivo