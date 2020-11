Agepan e Sanesul ajustam procedimentos de Ouvidoria para melhorar atendimento

Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan) e Sanesul estão ajustando procedimentos de Ouvidoria para melhorar o atendimento aos consumidores - (Foto: Secom MS)

Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan) e Sanesul estão ajustando procedimentos de Ouvidoria para melhorar o atendimento aos consumidores. A empresa, que atende 68 municípios com os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, e a Agência, responsável pela fiscalização em 67, pretendem fortalecer as orientações aos usuários.

O principal objetivo dos ajustes procedimentais é tornar o fluxo de atendimento o mais ágil e eficiente possível. Assim, a solução da demanda que gerou uma determinada dúvida ou reclamação também será mais rápida e efetiva, beneficiando os consumidores.

Uma reunião on-line realizada na quinta-feira (26) serviu para discussão do aprimoramento na recepção e encaminhamento das solicitações. Participaram, pela Agepan, a ouvidora Cristiane Leite, a analista de regulação Nauristela Damasceno e a equipe de atendentes, além da gerência e equipe técnica da Câmara de Saneamento. Pela Sanesul, o ouvidor Eder dos Santos e integrante da equipe.

A Ouvidoria na concessionária é um setor relativamente novo, mas essencial. Esse departamento é como uma segunda instância de suporte na empresa, a ser acionada depois que o consumidor já passou pela central de atendimento e não ficou satisfeito com o desfecho. Já a Ouvidoria da Agência Reguladora funciona como a terceira instância.

“Queremos fortalecer a comunicação educativa para que o consumidor compreenda a importância de falar sempre com a concessionária em primeiro lugar, pois é ela quem tem o compromisso e as ferramentas para solucionar um problema de consumo”, lembrou a Ouvidora da Agepan. “Ao buscar a Agência, é indispensável ter os protocolos já registrados na empresa, pois isso agiliza a comunicação entre as duas ouvidorias e o andamento de todo o procedimento”.

Informação

O ouvidor da Sanesul disse acreditar que o número de solicitações de consumidores da empresa na Ouvidoria da Agepan tende a diminuir em relação à quantidade atípica verificada há alguns meses. A expectativa é que isso ocorra à medida que os usuários sejam mais bem orientados de que, além do call center e demais canais de reclamação, existe na empresa uma Ouvidoria para atendê-lo.

Muitos registros que chegam à Agência são classificados como pedidos de informação - e não reclamação -, porque dizem respeito a serviço ou queixa que o usuário precisaria fazer diretamente na concessionária. “Por isso é importante que tanto nós quanto a empresa façamos esse trabalho educativo, de orientar sobre o caminho mais efetivo para atendimento e resolução”, reforçou a analista Nauristela Damasceno.

Canais

Em caso de pedido de serviço ou qualquer reclamação, os clientes da Sanesul devem utilizar os seguintes canais:

SAC – 0800 067 6010

E-mail: sac0800@sanesul.ms.gov.br

Aplicativo: SANESUL

Se não ficar satisfeito com a solução, pode contatar a Ouvidoria da Sanesul:

Telefone: 0800 647 7878

E-mail: ouvidoria@sanesul.ms.gov.br

Site: http://www.sanesul.ms.gov.br/ouvidoria

Fale conosco: http://www.sanesul.ms.gov.br/faleconosco

Se ainda assim, considerar que o problema persistiu, pode buscar a Agepan, no 080 600 0506, o e-mail ouvidoria@agepan.ms.gov.br , ou direto no sistema eletrônico e-Ouvidoria ( ouvidoria.agepan.ms.gov.br ).