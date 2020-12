Agepan disponibiliza atendimento telefônico remoto aos operadores de transporte

Agepan - (Foto: Divulgação)

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (Agepan) expandiu o atendimento remoto aos agentes que operam no transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. Além de contato por e-mail durante a vigência do regime de teletrabalho da equipe, está disponível acesso telefônico para os principais serviços demandados da Câmara Técnica de Transportes (Catransp).

A unidade, braço operacional da Diretoria de Transportes, é responsável pelo contato direto com os transportadores para serviços ligados a cadastro de empresa e veículo, vistorias, autos de infração, entre outros.

Desde o mês de abril, ainda na fase inicial da pandemia, já estavam disponibilizados no formato on line serviços que podem ser executados à distância, como pedidos de cadastramento e renovação cadastral. Isso permitiu a retomada do serviço, com recebimento da documentação dos operadores por e-mail.

Posteriormente, a área passou a garantir o atendimento telefônico pelos ramais de cada serviço, mesmo com os servidores em trabalho remoto. Basta o operador ligar, que a chamada é redirecionada para o contato móvel do responsável.

Informações, orientações e esclarecimentos sobre os diversos serviços da Catransp podem ser obtidos, pelos seguintes números:

Gerência: 3025-9536

Vistoria veicular: 3025-9537

Cadastro: 3025-9542

Autos de Infração: 3025-9539

Cadastro de linhas e esquema operacional: 3025-9532

Movimentação de Passageiros e Taxa de Fiscalização: 3025-9541

Os números são exclusivos para os operadores. Para usuários que precisarem registrar reclamação ou outra solicitação sobre o serviço de transporte de passageiros, o contato é o da Ouvidoria, pelo 0800 600 0506.

Atendimento presencial suspenso

O atendimento ao público externo está integralmente suspenso na sede da Agepan, em Campo Grande, em razão do aumento de casos graves de Covid-19 entre a população da Capital e do estado. Além das opções de contato telefônico próprio da Câmara de Transportes, estão disponíveis para os diversos públicos e áreas de interesse os seguintes meios:

Para contato com a Diretoria Executiva e contato institucional em geral, utilize os e-mails presidencia@www.agepan.ms.gov.br e agepan@www.agepan.ms.gov.br.

Para contato com as Diretorias Técnicas e Câmaras Técnicas, utilize os e-mails setoriais, informados no site da Agepan, no link Estrutura Organizacional.

Para falar com o setor Financeiro, entrar em contato pelos números 9 9254-2032 (Rafael) ou 9 9229-2462 (Sandra).

Para registrar uma solicitação na Ouvidoria:

Sistema eletrônico ouvidoria.agepan.ms.gov.br

E-mail: ouvidoria@agepan.ms.gov.br

Telefones: 0800 600 0506, ou direto nos telefones provisórios 3025-9534 e 3025-9535