Agepan autoriza Viatur a operar novo horário na linha Três Lagoas – Campo Grande

Passageiros de ônibus da linha que liga Três Lagoas a Campo Grande passam a contar com mais uma opção de horário a partir desta terça-feira (25). A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan) autorizou a empresa Viatur a operar um novo par de horários, com saída de Três Lagoas para a Capital às 7 horas; e da Capital para Três Lagoas às 14 horas.

Com isso, a transportadora agora oferece três diferentes alternativas para quem quer fazer a viagem, considerando que em cada sentido já eram operados dois outros horários de partida.

“Esse horário das 7h é o mais tradicional da linha e o que sempre teve mais procura. Com a suspensão das operações da empresa que antes fazia o trajeto, com dificuldades no atendimento, a Viatur solicitou a ampliação. A Agência entendeu que isso atende ao interesse público, aos usuários, e fortalece a qualidade o serviço”, afirma o diretor de Transportes da Agepan, Ayrton Rodrigues.

A frequência será diária, cobrindo toda a semana.

O novo quadro de horários disponibilizado passa a ser o seguinte:

Linha: 222 - Empresa - Viatur Transporte e Turismo

Partida Horários Frequência Três Lagoas 7:00 - 13:00 – 18:30 Diária Campo Grande 7:00 – 14:00 – 19:00 Diária

Gizele Oliveira, Agepan

Foto: Divulgação