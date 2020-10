Agências bancárias de Campo Grande são autuadas por apresentarem irregularidades no atendimento

O Procon Estadual autuou 16 agências bancárias por irregularidades em Campo Grande - (Foto: Divulgação)

O Procon Estadual autuou 16 agências bancárias por irregularidades em Campo Grande. No total foram 19 vistoriadas, entre elas Caixa Econômica Federal, Bradesco, Banco do Brasil, Santander e Itaú.

Da Caixa foram visitadas cinco agências das ruas Coronel Antonino, Günter Hans, Bandeirantes, Valdês e Eduardo Elias Zahran, do Bradesco foram as agências da Calógeras, Bandeirantes, Eduardo Elias Zahran e Afonso Pena, enquanto do Banco do Brasil as agências da Mascarenhas de Moraes, Júlio de Castilho e Afonso Pena.

Entre as irregularidades, merecem destaque a ausência de senha com registro eletrônico, atendimento em tempo excedente ao que determina a legislação estadual e ausência de placa indicativa de atendimento prioritário a idosos, gestantes, mães com crianças ao colo, portadores de necessidades especiais e autistas, bem como ausência do símbolo representativo do autismo.

A ausência com cuidados para evitar a proliferação da Covid 19 também foi motivo de autuação em algumas agências.